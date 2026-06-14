Este domingo continuará la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026, donde Alemania y Curazao abrirán el “telón” de los cuatro partidos que se disputarán a partir de las once de la mañana (en tiempo del centro de México).

Sin embargo, solo uno se transmitirá por televisión abierta: el encuentro de Países Bajos contra Japón. El resto de los compromisos podrán verse a través de plataforma de streaming.

A continuación, la agenda completa con los duelos que se disputarán en el Grupo E y Grupo F.

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Selección de Alemania en entrenamiento, previo a su debut en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

¿Qué partidos se jugarán este domingo en la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

Domingo, 14 de junio

Alemania vs Curazao | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

vs | 11:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX. Países Bajos vs Japón | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Azteca 7, Canal 5, TUDN y pase mundialista de ViX.

vs | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Azteca 7, Canal 5, TUDN y pase mundialista de ViX. Costa de Marfil vs Ecuador | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

vs | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX. Suecia vs Túnez | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Pase mundialista de ViX.

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