El mes patrio es precisamente eso, ¡todo un mes! La fiesta no se acaba en la mañana del 16 de septiembre, en muchos lugares de la CDMX puedes seguir celebrando a México hasta el 30.

Hoy en Menú te compartimos algunos de los restaurantes en la CDMX en los que vas a poder seguir celebrando a México el resto de septiembre.

¿La celebración continúa el resto del mes?

¡Y todo el año! México y su cocina merecen ser celebrados todo el año y estos lugares lo saben. En estos restaurantes de la CDMX vas a introducirte a todo un mundo de sabores que enaltecen la gastronomía tradicional mexicana y, en ocasiones, le dan un giro moderno para que no dejes de redescubrir tus favoritos de toda la vida.

Toma nota y no te olvides de darte una vuelta por estos restaurantes de la CDMX que tienes que visitar en septiembre (y en cualquier otro momento del año).

Tierra Adentro Cocina

Ubicado en la colonia Portales Sur, Tierra Adentro Cocina celebra la riqueza gastronómica de México a través de la memoria gustativa que el Chef Mane Rivera ha construido a través de sus diversos viajes por el país.

Sirve desayunos que nos recuerdan a los sabores de lugares como Jalisco, Yucatán, Colima o Veracruz: memelitas, empalme de chicharrón en chimole de jengibre, chilaquiles de chile puya, huevos motuleños o chicharra yucateca.

Para la comida, destacan entradas como la tostada de coachala y el mole de betabel, seguidas de platillos como el tatemado Colimota o los envueltos de plátano macho con mole costeño. Como postre encontramos el tamal de guayaba o la pera rostizada con miel. Imperdibles.

Dirección: Av. Nevado 112, Portales Sur, Benito Juárez, CDMX

Av. Nevado 112, Portales Sur, Benito Juárez, CDMX Horarios: Martes a sábado de 8:30 a 17:00 Domingo de 8:30 a 13:30

Martes a sábado de 8:30 a 17:00 Domingo de 8:30 a 13:30 IG: @tierraadentro.cocina

4 Barrio

Nacido en plena pandemia a partir de la amistad y la pasión por la birria, este espacio en Narvarte se ha convertido en un imperdible para quienes buscan autenticidad y sabor casero.

Aquí la birria es la protagonista y se disfruta en todas sus formas: taco blando, taco dorado, quesabirria, birriamen, torta o burrito de birria. La carta también incluye opciones para niños, alternativas ligeras y promociones irresistibles como “miércoles de birria ilimitada” por $155 o cócteles 2x1 los jueves.

Entre las bebidas imperdibles están los vampiritos, cantaritos, mezcalitas, la Clamacheve y cocteles originales como el Tequibarrio o el refrescante Clericot.

Dirección: Caleta 554, Narvarte Oriente, Benito Juárez, CDMX

Caleta 554, Narvarte Oriente, Benito Juárez, CDMX Horarios: Lun. a dom. de 9:00 a 21:30 hrs.

Lun. a dom. de 9:00 a 21:30 hrs. IG: @4debarrio

Tizne Tacomotora

La cocina está a cargo de los Chefs Pilar García y Jorge Linares, quienes han sido pioneros en explorar el taco desde una mirada contemporánea, sin perder de vista sus raíces callejeras.

Cada taco en Tizne es concebido como un platillo completo: capas de sabor, contrastes, texturas y técnicas poco comunes como el ahumado lento, los tatemados y el uso sutil de cenizas.

Entre los imperdibles del menú están el taco de Kalbi (una costilla estilo coreano con un toque de humo), el taco de brisket y el de pork belly, suaves y jugosos, además del aguacate tatemado, ideal para quienes prefieren una opción vegetal sin sacrificar intensidad.

Para cerrar, el Ice Cream Taco es un postre que sorprende por su originalidad y sabor.

Dirección: Guanajuato 27-B, Colonia Roma, Ciudad de México

Guanajuato 27-B, Colonia Roma, Ciudad de México Horarios: Tizne restaurante: de 1:00pm a 9:00pm. Tizne express: de 6:00pm a 11:30pm

Tizne restaurante: de 1:00pm a 9:00pm. Tizne express: de 6:00pm a 11:30pm IG: @tiznetacomotora

Tucán

Con 36 años de tradición, Tucán es un clásico en el corazón de Coyoacán que celebra la riqueza de la cocina yucateca. Su menú recorre los sabores emblemáticos del sureste con platillos como cochinita pibil, panuchos, salbutes, montaditos de plátano macho y caldo de camarón negro, además de propuestas originales como los chilaquiles yucatecos o la pizza de cochinita.

Su carta de bebidas incluye aguas de chaya, sodas artesanales, cócteles de autor como la Margarita Maya y su propia cerveza artesanal Tucán, que se suma a una cuidada selección nacional e importada.

Los fines de semana, la experiencia se complementa con música en vivo, además de catas, talleres y destapes de cerveza artesanal.

Dirección: Felipe Carrillo Puerto 31, Coyoacán, CDMX

Felipe Carrillo Puerto 31, Coyoacán, CDMX Horarios: Lun. a vie. a partir de las 12:00 hrs. Sáb. y dom. a partir de las 9:00 hrs.

Lun. a vie. a partir de las 12:00 hrs. Sáb. y dom. a partir de las 9:00 hrs. IG: @tucancoyoacan

Casa Elena

Se ha convertido en un espacio cálido donde la innovación y la gastronomía se entrelazan en cada platillo, ofreciendo cocina de autor mexicana en un espacio diseñado para el disfrute de los sentidos.

Desde el desayuno hasta la cena, Casa Elena ofrece una propuesta culinaria que resalta ingredientes de calidad y sabores auténticos. Entre sus imperdibles para el desayuno está la sección Del Comalito, en la que los comensales podrán disfrutar de opciones con base de maíz como: quesadilla de queso y flor de calabaza o con hongos, tacos de cecina o de aguacate y flor de jamaica.

Durante la comida y la cena, los sabores se intensifican con platillos como las flores de calabaza capeadas rellenas de requesón y duxelle de hongos, acompañadas de mole artesanal y espuma de hongos y el Aguachile Casa Elena, que va cambiando sus ingredientes por temporadas.

Dirección: Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX Horarios: Desayunos y comalito: Martes - sábado 09h a 13:30 h Dom 09h a 16h. Comidas y cenas: Mar- sáb 14h a 22h

Desayunos y comalito: Martes - sábado 09h a 13:30 h Dom 09h a 16h. Comidas y cenas: Mar- sáb 14h a 22h IG: @restaurante_casaelena

¿Ya sabes a dónde vas a ir para seguir celebrando a México?

