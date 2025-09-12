El Tigrillo, bar de David Castro Hussong, es el spot que debes conocer en la Roma. Al interior de El Tigre Silencioso, este bar te invita a un viaje en el tiempo con un toque de modernidad, centrándose en los básicos: martinis, negronis y champagne; y hoy en Menú te contamos todo sobre este lugar lleno de sofisticación.

Aquí, la visión del chef David Castro Hussong y la dirección de bebidas de Daniela D’Acosta se unen para crear una experiencia donde la calidad es la protagonista. La filosofía es simple, pero profunda: cada ingrediente se luce con equilibrio, sin opacar a los demás.

¿Cómo es la experiencia en el Tigrillo?

En El Tigrillo, la coctelería clásica es puesta en tu copa en forma de martinis helados, negronis con vermut de la casa y delicadas burbujas de champagne. El lugar, ubicado en Colima 159 Local 2D, se encuentra al interior de la casona porfiriana Casa Basalta. El ambiente tiene toda la vibra vintage de la colonia Roma, combinada con un espacio íntimo donde cada trago es una declaración de amor a lo simple.

La experiencia es, ante todo, una invitación a la calma. Es un lugar para aquellos que valoran un trago bien hecho y el ritmo pausado de una noche sin prisas. Como lo describe Daniela D’Acosta, socia y directora de bebidas, el bar es un concepto de "apapacho", que busca revelar la profundidad de elementos que, a primera vista, podrían parecer simples, como una copa de champagne.

El bar es un claro reflejo del origen de sus creadores. El chef David Castro Hussong y Daniela D’Acosta, ambos de Baja California, infunden en El Tigrillo el espíritu de su tierra. Un ejemplo clave es su vermut, una producción familiar de Ensenada, que se distingue de los vermuts españoles por sus hierbas endémicas de Baja California. Además, el menú de espumosos incluye etiquetas que capturan la esencia de la región, confirmando la conexión única del bar con sus raíces.

Martinis clásicos y con un twist divertido

Si bien la carta se enfoca en los clásicos, la ejecución es todo menos común. Los martinis de El Tigrillo tienen proporciones exactas y vermuts seleccionados, incluyendo los de la casa. Si buscas algo diferente, el Martini de algas ofrece un sabor umami inesperado, mientras que el Martini de Bergamota es una opción fresca y herbal.

Negronis con carácter y cerezas negras

Los negronis son fieles a su estructura, pero con variaciones que realzan la personalidad del gin o del vermut. No te puedes perder el Sbagliato, producido exclusivamente para El Tigre Silencioso y El Tigrillo. Otra propuesta interesante es el “Cherrinegroni” que lleva un toque dulce de cerezas negras. También está en su versión clásica, el americano y el blanco.

Champagne, las burbujas que celebran la vida

Ya sea para el inicio perfecto o el cierre con broche de oro, el champagne es la invitada de honor. Con seis etiquetas disponibles y servida a la temperatura exacta, hay opciones por copeo y espumosos creados por la familia D’Acosta. Esta experiencia es un homenaje al “savoir vivre”.

¿Y para picar?

Claro, la experiencia del "savoir vivre" no estaría completa sin algo para picar. El menú de El Tigrillo es breve y se centra en "botanas" que complementan a la perfección los cócteles.

Si quieres probar un poco de todo, pide el plato de huevas. Viene con ikura, hueva de trucha y caviar, acompañado de blinis, crema ácida, cebollín, chips de papa, crema de eneldo y huevos de codorniz. La idea es que te diviertas combinando sabores y texturas a tu gusto.

Para algo más contundente -y goloso-, las sliders de wagyu son de las mejores de la ciudad. Se sirven en pan brioche con mayonesa de trufa negra, mostaza dijon, arúgula, carne jugosa de wagyu y cebolla caramelizada. Las sirven con chips de papa. Otras opciones que no fallan son los shishitos toreados, aceitunas con queso y la tostada de trucha.

Termina la experiencia con un café de la casa.

Así que si lo tuyo son los clásicos reinventados con precisión y personalidad, El Tigrillo es tu parada obligada. Lo mejor es que también tienen opciones sin alcohol, para que nadie se quede fuera de la experiencia.

El Tigrillo

Dirección: Colima 159 Local 2D, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX (dentro de El Tigre Silencioso)

Colima 159 Local 2D, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX (dentro de El Tigre Silencioso) Horarios: Miércoles a sábado 6pm - 2am

Miércoles a sábado 6pm - 2am IG: @el_tigrillo_

