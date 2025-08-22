Todo buen melómano necesita un refugio donde sabe que va a tener buena música y ambiente agradable. Si a eso se le suman coctelería de autor y platillos inolvidables, nace Long Story Short un proyecto que este mes cumple 2 años de inundar la colonia Juárez con música ochentera y buena vibra.

Esta vez, en Menú, te contamos de este cocktail bar que no solamente tiene la nostalgia de la cultura pop de los ochentas en sus altavoces y vinilos colgados de la pared, sino en sus tragos.

Long Story Short, un bar musical en la colonia Juárez. Foto: cortesía

¿Cómo nace Long Story Short?

Long Story Short nace de la idea de un grupo de amigos que buscaban un sitio cómodo en dónde pasar el rato, beber sus cocteles favoritos y escuchar buena música. Pero lo más importante es que tanto los alimentos como los tragos se fusionaran con el concepto para lograr pasar una buena noche.

Este cocktail bar es el bar de confianza local (aunque lo visita gente de todas partes del mundo y de México) es pequeño, pero acogedor, con una barra larga en donde puedes sentarte a comer mientras charlas con las y los bartenders, estar solo o con amigos.

Los tres ejes principales del bar es la música, el eje rector del bar, una playlist que cambia a diario tanto en canciones como estilo, pasando de lo tropical a lo funk, pasando por el disco y el rock.

Long Story Short, un bar musical en la colonia Juárez. Foto: cortesía

¿Por qué se llama Long Story Short?

Spoiler: no tiene que ver con la canción homónima de Taylor Swift.

El nombre se inspira de un caballo del Derby de Kentucky, y esa idea funcionó para amarrar otro de los ejes del bar: las historias. "Queríamos contar nuestra historia, no solamente de los socios, sino de todos los que trabajamos aquí. Los bares son de eso, ir entre amigos, platicar con el bartender, y contar la historia de nuestros platillos y cocteles", explica Javier Casillas, socio del bar.

"Para no hacerte el cuento largo" es la mejor manera de hablar de este lugar, un mundo de cualidades e historias que suceden en el bar que se resumen en pequeñas experiencias que le cuentas a tus amigos. "Se trata de contar historias del día a día", continúa Javier.

Al final, el concepto se trata de un bar muy personal, pese a que hay clientes nuevos. Bajo la premisa de "mi casa es tu casa" al llegar a Long Story Short se te recibe como si fuera una sala de hogar.

Long Story Short, un bar musical en la colonia Juárez. Foto: cortesía

¿Qué pedir en Long Story Short?

En este cocktail bar se cuentan historias, no siempre personales, pero sí anecdóticas que se trasladan a la coctelería y a la cocina. Uno de los tragos favoritos, explica Javier, es "Frida", que se inspira en la historia del romance de Chabela Vargas y Frida Kahlo. Lleva tequila, shrub de dulce de piña con camote, Campari, espuma de cocada y confeti de obleas.

Aunque este trago es de los clásicos del bar, también hay otros que cuentan historias de la cultura pop, servidos por el líder de barras Ramón Tovar, por ejemplo, "Hasta el último trago corazón" inspirado en el registro de canto de Lila Downs, con mezcal, fino de jerez, higo eneldo y limón.

Long Story Short, un bar musical en la colonia Juárez. Foto: cortesía

"Hermano Lee", basado en la primera vez que Bruce Lee visitó México, en los setentas y pese a que no tomaba, se terminó una botella de tequila entera. Lleva este destilado, nopal, espinaca y manzana.

Está también "El sol de osaka", inspirado en la canción "Lovers in japan" de Coldplay; "Rock por la mañana", basado en uno de los tragos favoritos de David Bowie; "Bailando bajo la lluvia", que relata uno de los ensayos de Montserrat Caballé; o "Lucy en el reino de los hongos", inspirado en la vez que John Lennon consumió hongos alucinójenos; entre muchos otros cocteles con historia.

Además de la coctelería de autor, que tiene como eje rector las historias y los ingredientes "eternos" que seguirán existiendo aún después de la humanidad, en Long Story Short, puedes probar los negronis de la casa, que pasan por ciertos procesos de añejamiento o sustitución de ingredientes por destilados mexicanos.

Long Story Short, un bar musical en la colonia Juárez. Foto: cortesía

Pero si en algo destaca el bar, frente a otras propuestas cercanas (además del concepto), es la carta de alimentos, curados por la chef Ximena Aréchaga, pensada para compartir en mesa.

Puedes pedir desde mejillones y patatas bravas, hasta tiradito de Dorado, tartar de res y crudo de atún, pasando por sliders, pollo crujiente y un sando de filete de res Prime, una de las joyas del menú. También hay opciones sin carne como vegetales y encurtidos y postres como Creme Brulee y tarta de chocolate.

Adicional a los cocteles, también hay cerveza artesanal y vinos del viejo y nuevo mundo, que van desde etiquetas francesas hasta mexicanas. No te pierdas la curaduría musical en la playlist del bar.

Long Story Short, un bar musical en la colonia Juárez. Foto: cortesía

¿Cuánto cuesta comer y beber en Long Story Short?

En promedio los cocktails están entre los $240.00 a los $260.00 pesos. Los negronis de la casa están en $350.00 pesos y el copeo de vino va desde los $180.00 a los $280.00 pesos, con opción de comprar la botella.

Los postres están en $110.00 pesos y ningún platillo excede los $260.00 pesos. Así que, en promedio, dos cocteles y algo de comer serían $750.00 pesos por persona.

Long Story Short, un bar musical en la colonia Juárez. Foto: cortesía

IG: longstoryshortcdmx

longstoryshortcdmx Dirección: Florencia 51, Local B2, Juárez, CDMX.

