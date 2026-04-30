Ola de calor en México: ¿cuál es la mejor hora del día para pasear a tu mascota en esta época?; protege su salud

La temporada de calor representa un importante riesgo a la salud de las mascotas, ya que son más susceptibles a padecer los estragos del clima.

Pasar tiempo de calidad junto a tu mascota es un momento significativo dentro de su rutina, pues expertos señalan que el paseo junto a su dueño es el mejor momento para ellos, más aún si permanecen solos en casa el resto del día.

Durante los últimos días, las altas temperaturas en varios estados del país, han alertado a las personas que tienen mascotas, en ese sentido, saber la hora perfecta para disfrutar de un buen paseo junto a tu mejor amigo es vital para proteger su salud.

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Protege a tu perro durante esta temporada de calor. Foto: Pexels

¿Cuál es la mejor hora del día para pasear a tu mascota en época de calor?





Saber cómo cuidar la salud de tus mascotas en temporada de calor es fundamental para garantizar su bienestar, por ello es importante evitar la exposición al sol en horas críticas.

Durante esta época se recomienda suspender los paseos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que es el período de mayor radiación solar en la Tierra y las temperaturas pueden incrementarse severamente.

Recuerda que a pesar de que se perciba poco calor, la temperatura sobre el asfalto se dispara y puede causar quemaduras graves en sus almohadillas, además el sol directo provoca golpes de calor mortales en cuestión de minutos.

Pasear a tu perro en época de calor es riesgoso para su salud. Foto: Pexels

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