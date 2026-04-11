¿Cómo cuidar la salud de tus mascotas en temporada de calor?; experto recomienda 5 tips indispensables

La temporada de calor puede representar un riesgo importante para perros, gatos y otras mascotas, ya que las altas temperaturas pueden provocar daños a la salud graves como deshidratación o golpes de calor.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a diferencia de los seres humanos, las mascotas no controlan su temperatura de la misma forma. Mientras las personas sudan para mantener la piel fresca y utilizan ropa ligera en esta época, los perros y gatos cuentan con otros mecanismos para disipar el calor.

Según el director Médico del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, Fausto Reyes Delgado, uno de estos mecanismos consiste en sudar a través de los cojinetes de sus patitas. Otra forma, es el jadeo de la lengua que actúa como un radiador, llegando a la sangre para enfriar la temperatura corporal.

Cabe señalar que los animales con pelaje largo, utilizan su pelo para atrapar el aire en sus diferentes capas que funcionan como aislante térmico y contribuyen al control de su temperatura. Por este motivo, no se recomienda rapar a este tipo de mascotas.

En ese sentido, saber cómo cuidar la salud de tus mascotas en temporada de calor es fundamental para garantizar su bienestar, por ello a continuación te daremos algunos consejos.

Leer también: Alineación planetaria de abril; consejos prácticos para fotografiar el espectáculo cósmico

La prevención es la mejor herramienta para evitar golpe de calor en las mascotas. Fuente: Freepik.

¿Cómo cuidar la salud de tus mascotas en temporada de calor?

Aquí te compartimos algunas recomendaciones indispensables para cuidar a tus mascotas en el calor y evitar complicaciones.

1. Mantén a tu mascota siempre hidratada: Uno de los principales riesgos durante la temporada de calor es la deshidratación. Las mascotas necesitan acceso constante a agua limpia y fresca, especialmente durante los días más calurosos.

Recuerda cambiar el agua varias veces al día y colocarla en un lugar fresco donde no llegue luz directa del sol.

2. Evita la exposición al sol en horas críticas: Otro punto clave para proteger a tus mascotas del calor es evitar los paseos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que es el período de mayor radiación solar en la Tierra y las temperaturas pueden incrementarse severamente.

3. No le pongas ropa a tu mascota: Evitar vestir a las mascotas con suéteres, chalecos y otros accesorios en esta temporada. Ni los perros ni los gatos necesitan usar prendas que les proporcionen abrigo.

4. No encerrar a las mascotas en el automóvil: Con una temperatura ambiente de 27 grados, el interior de un auto puede alcanzar los 60 grados en solo 15 minutos.

5. No dejar a las mascotas en la azotea: Aunque algunas familias aún mantienen a sus mascotas en la azotea, es fundamental proporcionarles un techo para protegerse del sol y asegurar que siempre tengan agua fresca a su disposición.

Leer también: Tu primera orquídea sin complicaciones: 3 consejos clave para evitar que se deteriore

Las mascotas sudar a través de los cojinetes de sus patitas. Foto: Especial

Señales para identificar un golpe de calor en las mascotas

El golpe de calor en mascotas es una condición grave que puede poner en riesgo su vida. Por ello, es importante reconocer los síntomas a tiempo:

Jadeo excesivo

Letargo o debilidad

Encías enrojecidas

Vómito o desorientación

Si detectas alguno de estos signos, debes actuar de inmediato y llevar a tu mascota a un lugar fresco, ofrecerle agua y consultar a un veterinario lo antes posible.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs