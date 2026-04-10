Tu primera orquídea sin complicaciones: 3 consejos clave para evitar que se deteriore

Las orquídeas, comunes en espacios interiores por sus colores y presencia, requieren condiciones específicas de cuidado.

Según recomendaciones de especialistas en paisajismo, su supervivencia depende de tres factores principales: la exposición a la luz, la forma de riego y la técnica utilizada para hidratarlas correctamente.

Las plantas son utilizadas de manera frecuente en la decoración de interiores y exteriores en los hogares. Algunas especies demandan cuidados básicos y aportan variedad visual al entorno, lo que ha impulsado su uso también como actividad recreativa asociada a la jardinería.

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Las orquídeas frecuentemente son usadas para la decoración de interiores. Foto: Canva

Entre las especies más comunes en interiores se encuentran las orquídeas, que se caracterizan por sus formas y tonalidades. Sin embargo, su mantenimiento puede presentar dificultades si no se cumplen ciertos parámetros básicos de cuidado.

1. Necesidad de luz abundante

De acuerdo con recomendaciones de la arquitecta paisajista Natalia Sáez, la exposición a la luz es un factor determinante al ubicar una orquídea en el hogar. La especialista sugiere situarla cerca de fuentes de luz natural, como ventanas o superficies próximas a ellas.

La planta puede recibir luz directa en horas tempranas del día, aunque en periodos de alta radiación se recomienda moderar la exposición. Durante temporadas más soleadas, se aconseja utilizar filtros como cortinas delgadas o ajustar la distancia respecto a la ventana para evitar afectaciones.

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Orquídea. Foto: Canva

2. Riego sin frecuencia fija

A diferencia de otras plantas, no se recomienda establecer un calendario rígido de riego. En su lugar, se propone observar el estado de las raíces para determinar cuándo aportar agua.

Cuando las raíces cambian de color verde a tonos grisáceos o plateados, se considera que la planta requiere hidratación. Las raíces expuestas fuera del sustrato no constituyen un indicador fiable, ya que tienden a mantenerse secas y con apariencia gris de forma habitual.

3. Método adecuado de riego

El riego inadecuado es una de las causas más frecuentes de deterioro en plantas de interior. En el caso de las orquídeas, se recomienda utilizar un recipiente con agua suficiente para sumergir el tiesto durante un periodo determinado.

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Es importante evitar la acumulación de agua al centro de las raíces de la planta. Foto: Especial

Es importante evitar que el agua se acumule en el centro de la planta, especialmente entre las hojas, ya que esto puede provocar procesos de pudrición. El tiempo sugerido de inmersión oscila entre 20 y 30 minutos, o hasta que las raíces recuperen su color verde.

Durante el proceso de riego, se puede añadir fertilizante específico para orquídeas al agua. La especialista señala que puede ser como "miel sobre hojuelas" para favorecer el crecimiento. Una vez finalizado el proceso, la planta debe escurrirse antes de volver a su maceta.

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