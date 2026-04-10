¿Punch mexicano? Zoológico de Guadalajara presenta a “Yuji”, el mono bebé; conoce su historia

La historia similar de “Punch”, el mono japonés que fue rechazado por su manada y se volvió viral en redes sociales por la forma en que se refugia en un chimpancé de peluche. Ahora, en México se volvió tendencia un caso similar en el Zoológico de Guadalajara.

Se trata de “Yuji”, un mono de apenas 38 días de nacido que fue presentado por el personal del Zoológico que está a cargo de su cuidado, pues fue rechazado por su madre y está en proceso para ser incorporado a su manada.

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Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales. EFE/ Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa

Él es “Yuji”, el Punch Mexicano

Por medio de TikTok, las cuidadoras de “Yuji” compartieron la historia del mono bebé que, al igual que "Punch", ha encontrado refugio en un peluche de apego.

En esta etapa, su alimentación depende de una fórmula de bebé con suplementos especiales y vitaminas que son clave para su desarrollo, asimismo mencionan que actualmente está realizando cuatro tomas al día. "Yuji" pertenece a la especie de primates conocida como mono patas, por sus largas patas y cuerpo delgado.

En los comentarios del video que ya tiene más de 600 mil reproducciones, los usuarios destacaron el aspecto del tierno bebé mono y bromearon con cambiarle el nombre.

Que tierno

Tan chiquito y con bigote

Amo su bigotito

Vamos al zoológico Guadalajara... nuestras entradas y compras significan mucho para el cuidado de los animalitos

Le queda mejor el nombre de Pancho

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