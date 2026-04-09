Primavera 2026: ¿dónde ver jacarandas en CDMX?; conoce cuándo termina la temporada

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Una de las flores preferidas de los capitalinos durante la , sin duda son las jacarandas, pues esta pequeña flor tiene el poder de cubrir de morado el paisaje urbano, obligando que cualquiera que pasee por la ciudad admirare majestuosas postales en escenarios comúnmente transitados.

Durante marzo y abril, el florecimiento de las se convierten en una de los lugares favoritos para tomar fotos, pasear e incluso organizar un picnic para disfrutar del clima.

Por este motivo, a continuación te diremos cuáles con los sitios más populares para disfrutar de los más emblemáticos paisajes con jacarandas durante esta época.

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Terrazas para ver Jacarandas Foto: pexels
Terrazas para ver Jacarandas Foto: pexels

¿Dónde ver jacarandas en CDMX?

  • Paseo de la Reforma: Aquí podrás gozar de una caminata llena de emblemáticos monumentos, que solo en primavera lucen acompañados del intenso color lila de las jacarandas.
  • Bosque de Chapultepec: Si deseas disfrutar de una salida en familia con actividades al aire libre, la segunda sección de Chapultepec es el lugar ideal para un relajante paseo observando las flores.
  • Bellas Artes: La arquitectura de la zona se vuelve aún más atractiva con las decenas de jacarandas que se pueden encontrar en los alrededores de la alameda central.

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La Ciudad de México se embellecen con el color lila de las jacarandas. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
La Ciudad de México se embellecen con el color lila de las jacarandas. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
  • Ciudad Universitaria: La zona se vuelve un sitio imperdible durante la época por las espectaculares vistas lugares como la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario con flores a su alrededor.
  • Parque México: Otro de los sitios preferidos para transitar es la zona Hipódromo Condesa, donde las calles están llenas de jacarandas para pasar una tarde tranquila.

¿Cuándo termina la temporada de jacarandas en CDMX?

La temporada de jacarandas en la CDMX generalmente termina a finales de abril y a pesar de que el pico de floración ocurre en marzo, abril continúa con una abundante cantidad de flores que se van desprendiendo mientras transcurre el mes.

Así luce el Ángel de la Independencia, entre árboles de jacarandas que rodean su glorieta. Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL
Así luce el Ángel de la Independencia, entre árboles de jacarandas que rodean su glorieta. Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL

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