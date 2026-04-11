Alineación planetaria de abril; consejos prácticos para fotografiar el espectáculo cósmico

A pocos días de presenciar la Alineación Planetaria de Abril, este fenómeno continúa capturando la atención de los amantes de la astronomía, pues el cielo se convertirá en el escenario ideal durante las noches.

De acuerdo con el sitio experto Star Walk, los planetas que formarán la alineación serán: Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno; planeta que solo podrá ser visto con el uso de telescopio, ya que el desfile se podrá observar al amanecer y la visibilidad del planeta suele ser muy baja en el brillo del Sol.

Cabe destacar que este fenómeno se produce cuando varios planetas aparecen agrupados a lo largo de la ruta del Sol en el cielo (eclíptica), creando una ilusión óptica desde el punto de vista de la Tierra.

El desfile de cuatro planetas, alcanzará su pico máximo el próximo sábado 18 de abril con una ventana de visibilidad durante las madrugadas de algunos días antes y después de la fecha señalada. Si quieres capturar el desfile como todo un experto, a continuación te daremos los mejores consejos para tomar las mejores fotos.

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Alineación de planetas. Foto: Star Walk

¿Se podrá ver la alineación Planetaria desde México?

Desde gran parte de México y el Hemisferio Norte podrá verse la alineación planetaria de abril, pues su baja posición en el horizonte antes del amanecer facilitará su visibilidad desde la zona centro y sur del país. La hora precisa para observar desde México será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer del 18 de abril.

Consejos para tomar fotos durante la Alineación Planetaria de abril

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), para sacar las mejores fotos de este fenómeno con cámara digital o el celular, es necesario seguir los siguientes consejos:

Activa el modo manual de la cámara para configurar el balance de luz dependiendo la visibilidad de la zona.

de la cámara para configurar el balance de luz dependiendo la visibilidad de la zona. Configura el enfoque al espacio, específicamente al planeta que se desea capturar.

al espacio, específicamente al que se desea capturar. Ajusta el ISO entre 100 y 400 para reducir el ruido de la imagen .

entre y para reducir el ruido de la . Cambiar la velocidad de obturación dependiendo de la cantidad de luz disponible. Se puede empezar con 1/100 e ir ajustando si se necesita.

dependiendo de la cantidad de luz disponible. Se puede empezar con 1/100 e ir ajustando si se necesita. En caso de fotografiar con el celular , presiona con el dedo la pantalla y mantén enfocada el área donde se encuentra el planeta para bloquear el enfoque automático .

, presiona con el dedo la pantalla y mantén enfocada el área donde se encuentra el planeta para . Apoyar la cámara o el teléfono en un tripié para tener estabilidad al momento de capturar la fotografía.

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Esta alineación planetaria promete ser un espectáculo inigualable en el año, por lo que no te la puedes perder. Foto: Creada con IA





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