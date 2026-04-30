¿Para qué sirve colocar cubos de hielo en el inodoro?; conoce el peculiar truco de limpieza

La implementación de trucos caseros en la limpieza del hogar, ha capturado la atención de muchos y, entre una larga lista de tips, colocar cubos de hielo en el inodoro está ganando popularidad por ser un método peculiar y efectivo.

La idea de usar cubos de hielo en el inodoro se basa en un principio simple: el cambio de temperatura y el movimiento del agua, ya que en conjunto pueden ayudar a desprender residuos acumulados en las paredes del sanitario.

Foto: Pixabay

¿Por qué poner cubos de hielo en el inodoro?

Cuando colocas hielo dentro del inodoro y jalas la cadena, los cubos se desplazan con fuerza, generando una fricción suave que contribuye a eliminar suciedad ligera. Por ello, muchas personas consideran este método como un truco de limpieza para el baño práctico y económico.

trucos para limpiar tu inodoro. Foto: Creada con IA

¿Cuáles son los beneficios de poner cubos de hielo en el inodoro?

El uso de cubos de hielo en el inodoro puede aportar algunas ventajas si se utiliza correctamente:

Ayuda a desprender residuos ligeros en zonas difíciles de alcanzar.

ligeros en zonas difíciles de alcanzar. Reduce malos olores al combinarse con otros ingredientes como limón o vinagre.

al combinarse con otros ingredientes como limón o vinagre. Es un método económico dentro de los trucos de limpieza del hogar.

del hogar. Es un buen método para complementar la limpieza del baño.

Cabe señalar que este truco no sustituye una limpieza profunda con productos desinfectantes.

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