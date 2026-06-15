La muerte de Lucas Vignale, reconocido director audiovisual que trabajó con figuras como J Balvin y Bizarrap, sigue generando impacto en redes sociales.

Gaspar Prim “Gaspi”trabajó con el director Lucas Vignale. Foto: Instagram

Horas después de confirmarse que perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, miles de usuarios comenzaron a compartir la última grabación que publicó en Instagram, un video que para algunos ha adquirido un significado inquietante.

Hace unas semanas, el cineasta se presentó en el MoMA de Nueva York. Foto: Instagram.

La grabación fue compartida poco antes del trágico accidente en el que también habrían fallecido el cantante Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspi, hecho que ha provocado una ola de reacciones y especulaciones.

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¿Cuál fue la última publicación de Lucas Vignale antes de morir?

El pasado 14 de junio, Lucas Vignale publicó un video desde uno de los lugares más emblemáticos de Brasil: el Cristo Redentor, en Río de Janeiro.

En las imágenes se observa al director disfrutando del paisaje y del clima mientras contempla la ciudad desde las alturas.

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Lo que más llamó la atención fue el breve mensaje que acompañó la publicación: "#Dios".

Aunque no existe evidencia que relacione el mensaje con algún presentimiento sobre lo ocurrido horas después, varios usuarios comenzaron a interpretar la publicación como una posible señal previa a la tragedia.

Además del video, Vignale compartió algunas historias desde Brasil que mostraban parte de sus actividades profesionales y momentos de convivencia, lo que sugiere que se encontraba desarrollando proyectos audiovisuales en la ciudad carioca.

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¿Qué se sabe del accidente aéreo en Río de Janeiro?

Los primeros reportes indicaron que el accidente ocurrió durante la mañana del 14 de junio en la zona de Recreio dos Bandeirantes, ubicada en Río de Janeiro.

De acuerdo con la información preliminar difundida por medios locales, dos helicópteros habrían colisionado mientras sobrevolaban la costa occidental de Brasil. Tras el impacto, ambas aeronaves se precipitaron sobre una concesionaria de vehículos eléctricos, provocando daños materiales y una movilización de los servicios de emergencia.

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Los bomberos trabajando en el rescate de cuerpos, tras el accidente. Foto: AFP

El saldo reportado hasta el momento es de seis personas fallecidas.

Entre las víctimas se encontrarían Lucas Vignale, Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y otras tres personas que viajaban en las aeronaves.

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