Los amantes del cielo están de suerte, pues este 12 de junio el paisaje celeste se iluminará con una alineación planetaria compuesta de Mercurio, Venus y Júpiter.

Este desfile de planetas es uno de los eventos astronómicos más esperados del año y ciudades como la Ciudad de México, Sídney, Yakarta, Nueva Delhi, São Paulo, Johannesburgo y Buenos Aires son perfectas para observarlo.

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Conoce estas recomendaciones para poder observar el desfile de planetas de junio de 2026 desde México. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿A qué hora ver el desfile de planetas en México HOY, 12 de junio?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, esta alineación planetaria alcanzará su ventana de máxima visibilidad HOY, 12 de junio entre las 7:40 y 8:37 de la noche.

Para poder verlo, se recomienda comenzar la observación alrededor de 30 minutos después del atardecer local, pues a esta hora Venus y Júpiter ya serán visibles. No obstante, para ver la alineación completa, es decir, con Mercurio también, es mejor esperar alrededor de una hora después de la puesta de Sol, pues será cuando este planeta brille en el horizonte.

En México, la NASA recomienda buscar el espectáculo astronómico cerca del horizonte, en dirección al oeste-noroeste. Según la agencia espacial, la Ciudad de México es uno de los mejores lugares para apreciar este desfile, ya que, a diferencia de ciudades ubicadas muy al norte del hemisferio, aquí el crepúsculo es más corto, lo que le permite a Mercurio mantenerse alto y visible por más tiempo después del atardecer.

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La lineación planetaria podrá observarse cómodamente desde el hemisferio norte. Foto: Star Walk

¿Cómo ubicar el desfile planetario en el cielo este 12 de junio?

Ubica a Venus primero en el oeste después del atardecer. Se verá parecido a una estrella y será el planeta más brillante de la alineación. Puedes utilizar alguna app de astronomía para encontrarlo con más facilidad. Luego busca Júpiter cerca de Venus. Júpiter será brillante, aunque no tanto como Venus y se encontrará más abajo y ligeramente a la izquierda del primer planeta. Por último, encuentra a Mercurio más abajo. Mercurio estará más cerca del horizonte y al inicio será más difícil de ver en el crepúsculo.

En caso de que no puedas apreciar el desfile planetario este 12 de junio, no te preocupes, pues seguirá siendo visible hasta el próximo lunes 15 de junio y puedes seguir los mismos pasos para encontrarlo en el cielo.

Este evento será uno de los más brillantes del 2026. Foto: Star Walk

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