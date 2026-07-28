Encontrar un lugar para aparcar tu auto o moto en la Ciudad de México puede ser una tarea difícil, sin embargo, un detalle que muchos conductores pasan por alto es el color de los cajones de estacionamiento. Estos no están pintados por mera decoración o estética, sino que indican quién puede utilizarlos.

Para que no te agarre de sorpresa, hoy en Autopistas te explicamos qué significan, pues están destinados a diferentes usuarios dependiendo de su tonalidad.

El estacionamiento en la vía pública de ciertas zonas de la CDMX está regulado por ecoParq. Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

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¿Qué significa el color del cajón donde te estacionas en CDMX?

Como te mencionamos anteriormente, cada color tiene un significado específico y conocerlo te ayudará a estacionarte correctamente en la CDMX, así como a mantener el orden en la vía pública y evitar multas.

De acuerdo con la cuenta oficial en X de ecoParq, esto es lo que quiere decir cada color:

Rojo: Área exclusiva para hidrantes. No está permitido estacionarse.

Azul: Cajones exclusivos para motocicletas.

Blanco: Cajones habilitados para automóviles.

Amarillo: Prohibido estacionarse.

¡Ya lo sabes! Antes de aparcarte en algún cajón de estacionamiento en la CDMX, tómate unos segundos y revisa el color de la señalización.

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Este es el significado de los colores de los cajones de estacionamiento en CDMX. Foto: @ecoParq

¿De cuánto es la multa por estacionarte en lugares prohibidos en CDMX?

De acuerdo con el Artículo 30 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, se prohíbe estacionar cualquier vehículo en los siguientes casos:

En donde exista señalamiento restrictivo, o la guarnición de la acera o las marcas de pavimento sean de color amarillo, que indica el área donde está prohibido el estacionamiento. La multa en caso de infringir esta disposición equivale a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir entre $1,173.10 y $2,346.20.

En cajones de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad debidamente identificados por marcas en el pavimento, guarnición y señalamiento vertical informativo, salvo por aquellos vehículos que cuenten con placas de matrícula para personas con discapacidad y vehículos que realicen el ascenso o descenso de personas con discapacidad por una permanencia máxima de 20 minutos. La multa equivale a 20, 25 o 30 veces la UMA, es decir entre $2,346.20 y $3,519.30.

En los cajones exclusivos debidamente autorizados y que cuenten con marcas de color azul que así lo indique, a menos que se trate del vehículo para el cual están destinados estos espacios. La multa equivale a 15, 17 o 20 veces la UMA, es decir entre $1,759.65 y $2,346.20.

Si te encuentras en la CDMX te recomendamos fijarte muy bien en qué lugar te estacionas, de lo contrario podrías ser multado y en algunos casos se usará grúa para que el vehículo sea remitido al depósito vehicular.

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