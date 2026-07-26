Las bicicletas y scooters eléctricos se han convertido en alternativas populares de movilidad dentro de la Ciudad de México, ya que permiten hacer recorridos evitando el tráfico y cuidar el medio ambiente. Sin embargo, ya comenzaron a ser regularizados en la capital.

Entre las medidas, se establece que ciertos vehículos de este tipo deben portar placas, y otros más están exentos por sus condiciones de fabricación. Hoy en Autopistas te decimos cuáles entran dentro de la segunda categoría.

Los scooters deben apegarse al Reglamento de Tránsito en el sentido de circulación. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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¿Qué scooters y bicis eléctricas no están obligados a usar placas?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, todos los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) están exentos del emplacamiento.

Aquí se incluyen los vehículos no motorizados que utilicen manubrio para su conducción, que cuenten con acelerador independiente y con dos o más ruedas.

Asimismo, se consideran VEP a las unidades equipadas con un motor eléctrico con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y una potencia continua nominal de menos de 250 watts.

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Como ejemplo podemos mencionar:

Bicicletas eléctricas de pedaleo asistido

Scooters eléctricos ligeros

eléctricos ligeros Monopatines eléctricos urbanos

Si tienes alguno de ellos, recuerda que no estás obligado a hacer el emplacamiento.

No obstante, tu vehículo sí debe portar el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), expedido por la Secretaría de Movilidad (Semovi), en un lugar visible.

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Los VEP son los únicos vehículos exentos de emplacar, aunque deben llevar su distintivo especializado. Foto: Alberto González / EL UNIVERSAL

¿Qué es el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME)?

Para los Vehículos Eléctricos Personales (VEP), el DME consiste en dos calcomanías -una vertical y una horizontal-, junto con la constancia de inscripción al padrón.

Esas calcomanías sustituyen al emplacamiento y sirven para acreditar que el vehículo está registrado. Y su objetivo es permitir que las autoridades los identifiquen fácilmente.

El procedimiento para obtener el distintivo es:

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Entrar al sitio app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/

Pulsar el botón "Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal de la Ciudad de México"

Iniciar sesión con tu Llave CDMX y realizar el registro

Cargar tus documentos: identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de propiedad para personas físicas

Si eres persona moral, adjunta identificación oficial del representante legal, comprobante de domicilio de la empresa, acta constitutiva, RFC de la empresa, poder notarial y comprobante de propiedad

Esperar la validación de tu solicitud

Una vez probada, recibirás el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), así como la constancia de inscripción al padrón de la Semovi.

Según el portal de Semovi, la alta de vehículo personal eléctrico tipo VEP no tiene costo.

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