A partir del pasado 1 de julio, en la Ciudad de México entraron en vigor las nuevas reglas para Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), entre los que se incluyen ciertos scooters, bicicletas, bicimotos y motocicletas eléctricas.

De acuerdo con las disposiciones, ahora los conductores de dichas unidades deben portar licencia de conducir, tarjeta de circulación y placas. Pero, ¿hasta cuándo es posible obtenerlas? En Autopistas te lo decimos.

Los conductores de scooters y bicis eléctricas están obligados a portar casco. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Leer también ¿Conducir un auto manual beneficia al cerebro? Esto dice un estudio

¿Qué tipo de scooters deben emplacarse?

En conferencia de prensa, Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), indicó que los VEMEPE que deben emplacarse de manera obligatoria son aquellos con las siguientes características:

Si cuentan con dos o más ruedas

Si cuentan con acelerador propio

Si alcanzan velocidades mayores a los 25 km/h

Si tienen un motor de potencia continua nominal de 250 watts y hasta 1kWh (o bien, 1.34 HP)

Si tu scooter reúne todos esos criterios, deberás apegarte a las nuevas disposiciones, contemplando la prohibición de circular en banquetas, ciclovías, carriles confinados y carriles centrales de vías alternas.

Además, como conductor, necesitas portar casco y tu documentación vigente.

[Publicidad]

¿Qué scooters no deben hacer el emplacamiento?

Las excepciones al emplacamiento son los VEMEPE cuya velocidad sea menor a 25 km/h y que pesen menos de 35 kg, así como los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) y cualquiera que requiera fuerza humana para moverse.

Desde este mes de julio, los scooters deberán venderse con placas. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Fechas clave para el emplacamiento de scooters en CDMX

Según lo informó el titular de la Semovi, las personas que ya cuenten con un scooter y que reúna las características obligatorias para el emplacamiento, tendrán hasta el próximo 20 de noviembre para regularizarse.

Mientras que desde el pasado 1 de julio en adelante, los vehículos de este tipo que se vendan en tiendas y distribuidoras deberán salir con matrículas.

[Publicidad]

¿Cómo se aplicarán las multas para scooters?

Desde el 1 de septiembre, los VEMEPE que no cumplan con el emplacamiento podían recibir sanciones de 10, 15 o 20 UMAs, dependiendo de la reincidencia de la infracción.

Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, ofreció detalles sobre el esquema de aplicación:

"A la primera infracción se consideran las 10 UMAs, y cuando se tienen tres o cinco infracciones son 15 UMAs por infracción, y más de cinco infracciones, en términos de reincidencia, ya se sanciona con 20 UMAs. En términos generales, ese es el esquema de sanciones que se va a tener".

[Publicidad]

Finalmente, el secretario puntualizó que también existirá la posibilidad de que el vehículo sea asegurado, como se hace con las motocicletas.

Leer también Cuál es la edad mínima y máxima para tramitar la licencia de conducir

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters