Después de siete años de su desaparición, los scooters eléctricos vuelven a las calles de la Ciudad de México. Regresan prácticamente como los conocíamos anteriormente, a través de servicios de renta por aplicación que ya operan en distintas zonas de la capital.

Este regreso forma parte de una prueba piloto impulsada por las autoridades capitalinas, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas de movilidad para quienes buscan trasladarse de forma rápida en trayectos cortos. En Autopistas te contamos cuáles son las marcas que ya operan y cuánto cuesta utilizarlas.

Scooters de renta ya operan en CDMX

Los scooters de renta por aplicación ya pueden encontrarse en diferentes puntos de la Ciudad de México como parte del programa piloto autorizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Actualmente operan 3 marcas distintas:

Lime

Jet

Whoosh

El funcionamiento es muy similar en todas ellas. Primero debes descargar la aplicación correspondiente en tu teléfono inteligente, registrarte, dar de alta un método de pago y posteriormente escanear el código QR de la unidad para comenzar el recorrido.

Aunque el regreso de esta forma de micromovilidad también ha generado algunos cuestionamientos, principalmente por problemas que anteriormente se registraron con unidades estacionadas sobre banquetas, invasión de espacios peatonales y algunos incidentes relacionados con la circulación de estos vehículos.

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El Mundial 2026 impulsa el regreso de los scooters eléctricos

La llegada del Mundial 2026 también ha influido en la evaluación de este tipo de transporte. Para muchas personas, los scooters eléctricos representan una alternativa para desplazarse entre calles cerradas, manifestaciones o zonas con alta concentración de aficionados que visitan la ciudad durante los partidos.

La intención es complementar otras opciones de movilidad como el transporte público y EcoBici, ayudando a reducir la congestión vehicular en algunos de los puntos con mayor afluencia de personas.

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Por ahora, las autoridades continúan evaluando el desempeño de este programa piloto para determinar su viabilidad a largo plazo dentro de la Ciudad de México.

Los scooters eléctricos pueden circular por ciclovías

Este tipo de scooters eléctricos está diseñado para circular por ciclovías debido a que su velocidad máxima se mantiene alrededor de los 30 km/h. Esto permite que puedan convivir con otros medios de movilidad ligera dentro de la infraestructura destinada para bicicletas y vehículos de baja velocidad.

Lime precio en CDMX

En cuanto a costos, una prueba realizada con una unidad de Lime registró una tarifa de 3 pesos por minuto, sin costo de desbloqueo.

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Durante un recorrido de 1.8 kilómetros con una duración de 9 minutos y 36 segundos, el costo final fue de 20 pesos, impuestos incluidos.

Jet precio en CDMX

Jet es una de las nuevas opciones que llegaron a la capital.

De acuerdo con la información mostrada en su aplicación, el costo estándar es de 2.80 pesos por minuto y tampoco cobra tarifa de desbloqueo.

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Además, la plataforma ofrece distintos paquetes promocionales que pueden reducir el costo por viaje dependiendo del uso que se le dé al servicio.

Whoosh precio en CDMX

Whoosh también opera bajo un esquema similar.

La aplicación muestra tarifas desde 2.80 pesos por minuto sin costo de desbloqueo, aunque el precio puede variar dependiendo de promociones, demanda y disponibilidad de unidades.

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Además, permite calcular el costo estimado del recorrido antes de iniciar el viaje, lo que facilita conocer cuánto se pagará aproximadamente por cada trayecto.

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