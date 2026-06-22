En 2022, Renault presentó su nueva generación de autos eléctricos con el Megane E-Tech, un modelo que se caracteriza por ofrecer una experiencia de conducción más inmersiva al combinar tecnología y dinamismo.

Con el objetivo de consolidar su posición en el mercado, la marca presentó una actualización de este vehículo, que incorpora un diseño renovado, un entorno tecnológico mejorado y un rendimiento eléctrico superior.

Si quieres conocer todas sus características, en Autopistas te contamos.

El faldón se renovó para dar una apariencia más deportiva. Foto: Grupo Renault

Leer también Qué cubre el seguro de Capufe en las autopistas

¿Cómo es el nuevo Renault Megane E-Tech eléctrico?

El nuevo Renault Megane E-Tech eléctrico ofrece un estilo más deportivo y moderno, pues la parte frontal fue completamente rediseñada, con excepción de los daros.

La sección del parachoques es más prominente, mientras que las tomas de aire laterales se sustituyen por una nueva firma lumínica con ocho componentes en forma de diamante.

[Publicidad]

Como parte de esta nueva identidad visual, ahora cuenta con una parrilla cerrada con un acabado en negro brillante, además el logotipo de la marca está ubicado bajo el capó en una postura inclinada hacia adelante.

Por otro lado, el nuevo Megane es más alto comparado con su versión anterior, gracias a su nueva batería más grande que le otorga un aspecto más ancho en la parte delantera, de igual forma el faldón se cambió para dar una intención más deportiva.

La sección del parachoques es más prominente permitiéndole lucir su diseño deportivo. Foto: Grupo Renault

Aunque los cambios son notorios, este auto eléctrico conserva sus características más representativas, tales como:

[Publicidad]

Distancia entre ejes con proporciones equilibradas.

Llantas grandes de 19 o 20 pulgadas.

Protección de los bajos y pasos de rueda distintivos.

Techo inclinado y línea de cintura alta.

¡Tómalo en cuenta! El auto eléctrico está disponible en siete colores de carrocería, incluyendo un nuevo Azul Satinado Pizarra, con configuraciones bicolor opcionales que incluyen techo negro o gris pizarra.

La nueva iluminación tipo LED se adapta al gusto del usuario. Foto: Grupo Renault

¿Cómo es su equipamiento complementario?

La nueva gama del Renault Megane E-Tech eléctrico presenta dos niveles de equipamiento complementario, cada uno le otorga características únicas para los conductores.

El acabado Techno tiene un aspecto exterior dinámico con un parachoques delantero del color de la carrocería y llantas de aleación de 19 pulgadas o de forma opción las de 20. Asimismo, puedes optar por asientos eléctricos gris claro o negro titanio, con un revestimiento en los paneles de las puertas y el salpicadero en madera o con un acabado gris texturizado.

[Publicidad]

Por otro lado, el acabado Esprit Alpine presenta un diseño interior renovado, con nuevos paneles de puerta en un tono gris espectral además de la integración de llantas de 20 pulgadas.

Finalmente, la nueva iluminación tipo LED se adapta a las condiciones de uso y puede personalizarse de acuerdo con las preferencias de cada conductor, generando una experiencia más inmersiva en el habitáculo.

El nuevo modelo de Renault nos deja en claro que el segmento de los autos eléctricos compactos continúa evolucionando, apostando por diseños más atractivos, tecnológicos y eficientes.

[Publicidad]

Leer también Feliz Día del Padre: 3 modelos de Hot Wheels para regalar a papá

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters