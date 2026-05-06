Ya es oficial que Renault confirma su nuevo modelo Boreal en México y, de entrada, se presenta como una propuesta que busca competir en uno de los segmentos más peleados del mercado. Y es que el Renault Boreal apunta directo al segmento de los SUV compactos, donde el espacio, la tecnología y el consumo son factores clave para los compradores.

Sin embargo, este primer vistazo del Renault Boreal deja claro que la marca busca replantear la fórmula que hoy pide el mercado mexicano, manteniendo el ADN francés aunque se fabrique en Brasil.

Foto: cortesía Renault

Diseño y proporciones del Renault Boreal

El Renault Boreal se posiciona como un SUV del segmento C con una longitud de 4.56 metros. En términos de dimensiones, el Renault Boreal ofrece una distancia entre ejes de 2.70 metros, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento del espacio interior.

Además, el Renault Boreal cuenta con una altura libre al suelo de 213 mm. A esto se suman rines de hasta 19 pulgadas y opciones de carrocería bitono.

Foto: cortesía Renault

Motor y desempeño del Renault Boreal

En el apartado mecánico, el Renault Boreal integra un motor 1.3 litros turbo de cuatro cilindros que entrega hasta 154 hp y un torque de 199 lb-pie.

La transmisión del Renault Boreal es automática de doble embrague y 6 velocidades, enviando la potencia al eje delantero. En este sentido, el Renault Boreal apuesta por una configuración pensada para el uso urbano y carretera.

Espacio interior y capacidad del Renault Boreal

De entrada, el Renault Boreal ofrece 586 litros en la cajuela, cifra que puede ampliarse hasta 1,503 litros con los asientos abatidos.

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En cabina, el Renault Boreal incorpora el sistema openR link, el cual por primera vez integra servicios de Google como Maps y Assistant.

Foto: cortesía Renault

Este primer acercamiento al Renault Boreal también deja ver el inicio de la nueva estrategia de modelos de la marca francesa, denominada “R al cuadrado”, con la que Renault comenzará a introducir productos completamente nuevos con una propuesta distinta.

Hasta el momento, se han confirmado tres versiones del Renault Boreal. Por ahora, el modelo no contará con una versión Alpine.

Renault Boreal Evolution: 529,500 pesos

Renault Boreal Techno: 560,000 pesos

Renault Boreal Iconic: 599,900 pesos

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