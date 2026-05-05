Más Información

¿Habrá tiro? Juan de Dios Pantoja responde a la propuesta de Aarón Mercury de subir al cuadrilátero en Supernova; esto dijo

¿Habrá tiro? Juan de Dios Pantoja responde a la propuesta de Aarón Mercury de subir al cuadrilátero en Supernova; esto dijo

Batalla de Puebla: ¿por qué se conmemora el 5 de mayo?; conoce la razón por la cual también se celebra en EU

Batalla de Puebla: ¿por qué se conmemora el 5 de mayo?; conoce la razón por la cual también se celebra en EU

5 de mayo: los mejores memes para conmemorar la Batalla de Puebla; usuarios no perdonan y se mofan de EU

5 de mayo: los mejores memes para conmemorar la Batalla de Puebla; usuarios no perdonan y se mofan de EU

Pensión Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 5 de mayo?; esto se sabe

Pensión Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 5 de mayo?; esto se sabe

El refrigerador que se integra a tu cocina (no al revés)

El refrigerador que se integra a tu cocina (no al revés)

[Publicidad]

El programa de 2026 tiene por objetivo mantener actualizado el padrón vehicular, prevenir delitos asociados al uso de autos y fortalecer la seguridad pública en el Estado de México.

Dicho proceso es obligatorio, por eso debes estar pendiente si tus matrículas ya vencieron. Recuerda que en esta entidad las placas tienen una duración de 5 años a partir de su fecha de expedición.

¿Quieres saber si te toca renovarlas? En te lo decimos.

En caso de conducir con placas vencidas podrías hacerte acreedor a una multa. Foto: Benjamín Becerril / EL UNIVERSAL
En caso de conducir con placas vencidas podrías hacerte acreedor a una multa. Foto: Benjamín Becerril / EL UNIVERSAL

Leer también

¿Quiénes deben reemplacar este mayo 2026?

De acuerdo con el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex, los propietarios o poseedores de autos del servicio particular que cuenten con expedidas en 2021 o de 2020 y años anteriores, que no hayan realizado la renovación durante 2025, deben reemplacar este 2026.

El programa se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de agosto, y se realiza conforme al último dígito de las placas. Según el calendario oficial, en mayo les corresponde a los automóviles con engomado rojo y terminación 3 y 4.

¡Ojo! Las placas que fueron expedidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservan la vigencia indicada en la tarjeta de circulación; en caso de renovación, el trámite se debe hacer dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento o de forma anticipada dentro del periodo de reemplacamiento.

¿Te toca renovar las placas de tu coche? Aquí te dejamos las tarifas vigentes:

  • Vehículos de carga: $2,425
  • Autos de uso particular: $1,161
  • Motos: $864
El programa de reemplacamiento estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Foto: Secretaría de Finanzas Edomex
El programa de reemplacamiento estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Foto: Secretaría de Finanzas Edomex

¿Qué pasa si no reemplacas tu auto?

Si decides no realizar el , ten cuidado porque podrías hacerte acreedor a una multa de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Considerando su valor es de $117.31 este 2026, pagarías alrededor de $2,346.20.

¡Eso no es todo! Otras consecuencias de circular con placas vencidas son:

  • Sanciones de tránsito y administrativas.
  • Retiro de las placas y remisión del vehículo al depósito más cercano.
  • Imposibilidad para hacer la verificación.

Revisa les fechas del calendario y cumple con tu trámite en tiempo y forma.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses