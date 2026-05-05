El programa de reemplacamiento 2026 tiene por objetivo mantener actualizado el padrón vehicular, prevenir delitos asociados al uso de autos y fortalecer la seguridad pública en el Estado de México.

Dicho proceso es obligatorio, por eso debes estar pendiente si tus matrículas ya vencieron. Recuerda que en esta entidad las placas tienen una duración de 5 años a partir de su fecha de expedición.

¿Quieres saber si te toca renovarlas? En Autopistas te lo decimos.

En caso de conducir con placas vencidas podrías hacerte acreedor a una multa. Foto: Benjamín Becerril / EL UNIVERSAL

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¿Quiénes deben reemplacar este mayo 2026?

De acuerdo con el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex, los propietarios o poseedores de autos del servicio particular que cuenten con placas expedidas en 2021 o de 2020 y años anteriores, que no hayan realizado la renovación durante 2025, deben reemplacar este 2026.

El programa se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de agosto, y se realiza conforme al último dígito de las placas. Según el calendario oficial, en mayo les corresponde a los automóviles con engomado rojo y terminación 3 y 4.

¡Ojo! Las placas que fueron expedidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservan la vigencia indicada en la tarjeta de circulación; en caso de renovación, el trámite se debe hacer dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento o de forma anticipada dentro del periodo de reemplacamiento.

¿Te toca renovar las placas de tu coche? Aquí te dejamos las tarifas vigentes:

Vehículos de carga: $2,425

Autos de uso particular: $1,161

Motos: $864

El programa de reemplacamiento estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Foto: Secretaría de Finanzas Edomex

¿Qué pasa si no reemplacas tu auto?

Si decides no realizar el reemplacamiento, ten cuidado porque podrías hacerte acreedor a una multa de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Considerando su valor es de $117.31 este 2026, pagarías alrededor de $2,346.20.

¡Eso no es todo! Otras consecuencias de circular con placas vencidas son:

Sanciones de tránsito y administrativas.

Retiro de las placas y remisión del vehículo al depósito más cercano.

y remisión del vehículo al depósito más cercano. Imposibilidad para hacer la verificación.

Revisa les fechas del calendario y cumple con tu trámite en tiempo y forma.

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