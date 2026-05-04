¡Buenas noticias para los automovilistas de la Ciudad de México! La fecha para cumplir con el pago del refrendo y obtener el descuento total de la tenencia se ha ampliado.

Si aún no cumples con esta responsabilidad y quieres aprovechar la prórroga, sigue leyendo porque en Autopistas te compartimos los detalles.

¿Hasta qué día se puede acceder el subsidio total de la tenencia en CDMX?

Originalmente, la fecha para cumplir con el refrendo y obtener el subsidio de la tenencia era el 31 de marzo. Sin embargo, el gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ha extendido el pazo hasta el 30 de junio de 2026.

Este beneficio busca promover la sostenibilidad y el cumplimiento fiscal de los ciudadanos, mientras que favorece su economía. Asimismo, las autoridades buscan tener un mayor control vehicular y garantizar la seguridad vial.

Ahora bien, los requisitos para acceder al subsidio de la tenencia son:

Contar con un auto que no supere el valor de $638,000 con IVA incluido, o una moto que no supere los $250,000 con IVA incluido.

Pagar el refrendo del automóvil o moto, cuyo precio es de $760.

del automóvil o moto, cuyo precio es de $760. Ser persona física o moral sin fines de lucro.

Contar con tarjeta de circulación vigente o, en su defecto, realizar la renovación.

No tener adeudos de tenencia.

¡Se amplía el plazo para aprovechar este beneficio!🥳🙌

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🗓️ Tienes hasta el 30… pic.twitter.com/GGQJhsvNbO — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) May 1, 2026

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¿Cómo pagar el refrendo para exentar la tenencia en CDMX??

Como lo mencionamos anteriormente, para que obtener el descuento de la tenencia tienes que pagar el refrendo, con los siguientes pasos:

Ingresa al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/.

Ve a “Tenencia” e introduce tu placa.

Genera la línea de captura.

Realiza el pago en línea, bancos, tiendas de conveniencia autorizadas o en el módulo de Tesorería más cercano.

Ojo: Considera que el pago del refrendo suele verse reflejado en un plazo de 48 a 72 horas. Por último, asegúrate de guardar tu comprobante para trámites futuros o posibles aclaraciones.

¿Por qué debes pagar el refrendo y la tenencia?

En caso de no cumplir con estas obligaciones vehiculares, no podrás acceder a otros trámites como el cambio de placas o propietario y la verificación vehicular.

También se te podrían aplicar cargos moratorios y restricciones de circulación.

La tendencia es un impuesto anual obligatorio por la posesión de un vehículo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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