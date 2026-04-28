El emplacamiento es uno de los principales trámites que debes realizar si compraste un auto nuevo, ya que permite identificar la unidad y vincularla contigo, como su nuevo propietario, en el padrón vehicular y garantizar su circulación legal.

Este proceso tiene costo, por lo que es fundamental que los revises porque varían en cada tipo de vehículo. Si vives en el Estado de México y deseas realizarlo, en Autopistas te compartimos el dato.

Puedes recoger las placas nuevas en las oficinas de gobierno o solicitarlas a domicilio. Foto: Benjamín Becerril / EL UNIVERSAL

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¿Cuáles son los precios de las placas nuevas en Edomex?

De acuerdo con el portal del Gobierno del Edomex, el emplacamiento de vehículos nuevos incluye la entrega de sus placas nuevas, tarjeta de circulación, calcomanía y constancia del trámite.

Así que toma nota porque estos son los precios vigentes para cada tipo:

Vehículo de servicio y/o uso particular

Placas: $1,194.

Autorización de alta para el transporte particular: $963.

Vehículo particular de carga comercial

Placas: $2,493.

Autorización anual para el transporte de carga: $1,842.

Remolque

Placas desde $3,144 hasta $6,059.

Autorización anual para el transporte de carga: $1,842.

Motocicleta

Placas: $888.

Autorización de alta para motocicleta: $473.

Placa específica

Placas: $1,821.

Autorización de alta para el transporte particular: $963.

Autobús

Placas: $5,724.

Autorización de alta para el transporte particular: $2,290.

Ecológica

Placas: $1,194.

Autorización de alta para el transporte particular: $963.

Las anteriores tarifas se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y, aunque aún tienes tiempo para realizar el emplacamiento, te recomendamos efectuarlo inmediatamente después de comprar tu coche.

Otro dato a destacar es que este precio tiene un descuento del 50% cuando se trata de vehículos eléctricos y para personas con discapacidad. No aplica en la placa específica, autorización anual y autorización de alta.

Las placas nuevas para personas con discapacidad tienen descuento en el Edomex. Foto: Secretaría de Finanzas del Estado de México

¿Cuáles son los requisitos para emplacar un auto nuevo?

Siguiendo con la información del portal del Edomex, los requisitos para obtenerlas placas nuevas de un auto dependen del solicitante, por ejemplo:

Persona física

Identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Persona jurídica colectiva

Identificación oficial vigente con fotografía y firma del o la representante legal

Factura de origen.

Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México a nombre del propietario.

Poder notarial del representante legal; las opciones son: poder general para actos de administración, de dominio o especial, para trámites de control vehicular.

Institución pública

Identificación oficial vigente con fotografía y firma de la o del servidor público.

Factura de origen.

Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México a nombre del propietario.

Oficio de habilitación del servidor público autorizado.

Oficio de exención de contribuciones (opcional).

Vehículos para personas con discapacidad

En este caso es necesario presentar un documento que acredite la discapacidad, como:

Credencial Nacional para Personas con Discapacidad.

Certificado médico expedido por médicos especialistas en medicina física y rehabilitación pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), IMSS, ISSSTE, ISSEMYM, ISEM o cualquier institución de salud pública.

Credencial expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cualquier Entidad Federativa, IMSS, ISSSTE, ISSEMYM, ISEM o cualquier institución de salud pública, en la que conste la situación de incapacidad.

Constancia de discapacidad emitida por el Titular del Centro de Servicios Fiscales. En ningún caso se solicitarán los cuatro requisitos, uno es suficiente.

¡Ya lo sabes! Planificar con anticipación este gasto es clave para mantener tu vehículo en regla y circular con tranquilidad.

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