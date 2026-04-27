¡Es oficial! Xiaomi mostró un vistazo de su nuevo SUV eléctrico durante su presentación en el Salón del Automóvil de Pekín. Este modelo promete una serie de características innovadoras y tecnología de punta, reflejando la evolución de la marca dentro del segmento de los vehículos eléctricos.

Más allá de un diseño aerodinámico y moderno, la marca apuesta por una versión enfocada en el rendimiento y la potencia, ofreciendo una experiencia de conducción más deportiva que lo hacen destacar frente a la competencia. Hoy, en Autopistas, te contamos los detalles revelados del Xiaomi YU7 GT.

Xiaomi pretende aumentar su presencia en la industria automotriz. Foto: Xiaomi

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¿Cómo es el Xiaomi YU7 GT?

Este nuevo auto contará con un sistema de doble motor eléctrico: uno delantero de 386 CV y un nuevo motor trasero de 604 CV, para una potencia total de 990 CV. Asimismo, el YU7 GT alcanzará una velocidad máxima de 300 km/h y una autonomía de aproximadamente 705 kilómetros bajo el ciclo CLTC, lo que lo posiciona como un SUV de categoría premium.

Además, el YU7 GT incorporará una serie de elementos distintivos, entre los que destacan:

Ruedas de 21 y 22 pulgadas.

Parachoques deportivo.

Mejoras aerodinámicas.

Suspensión automática.

Ajustes en el control de tracción.

Difusor para mejorar el flujo del aire debajo del auto.

Frenos cerámicos de carbono Brembo (opcionales)

Con este modelo, Xiaomi pretende aumentar su presencia en la industria automotriz, especialmente dentro del mercado deportivo, apostando por combinar su experiencia tecnológica con el desafiante mundo de los vehículos eléctricos.

Este modelo tiene un doble motor eléctrico. Foto: Xiaomi

¿Cuándo llega el Xiaomi YU7 GT?

¡Tómalo en cuenta! Lei Jun, CEO de Xiaomi, anunció que el lanzamiento de su nuevo vehículo eléctrico está confirmado para finales de mayo del año en curso. Aunque aún no se ha definido un precio oficial, se espera que ronde entre 400,000 y 500,000 yuanes en China, lo que equivale aproximadamente a 58,623 y 73,279 dólares respectivamente.

A pesar de que no se han lanzado todas sus especificaciones oficiales, se perfila como uno de los más esperados por los fanáticos de los SUV eléctricos que buscan tecnologías avanzadas a un precio competitivo.

La nueva apuesta de Xiaomi refleja el deseo de la marca por competir directamente con otros fabricantes ya consolidados en este segmento, pues los autos chinos están obteniendo una gran aceptación en el extranjero. Habrá que esperar a su lanzamiento para conocer los detalles y comprobar si cumple con las expectativas que han aumentado desde la presentación.

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