La ceremonia inaugural del Mundial 2026 de la FIFA alcanzó cifras de audiencia global sin precedentes, consolidándose como el evento deportivo con mayor alcance mediático de la historia reciente.

De acuerdo con datos de Polymarket FC, la inauguración fue vista por cerca de mil 200 millones de personas en todo el mundo, aunque algunas estimaciones no oficiales elevan la cifra hasta mil 450 millones. Esta cifra representa un salto significativo frente al récord anterior, establecido en la inauguración del Mundial de Qatar 2022, con aproximadamente 550 millones de espectadores.

Como referencia, el alcance de la inauguración del Mundial 2026 también superó ampliamente a otros espectáculos de alcance global pues habría registrado una audiencia aproximadamente diez veces mayor que la del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

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La FIFA había proyectado previamente que la audiencia total del Mundial 2026, sumando partidos, transmisiones digitales y redes sociales, podría alcanzar hasta 6 mil millones de espectadores, aunque estimaciones más recientes apuntan a que la cifra acumulada podría llegar a los 6 mil 500 millones a lo largo del torneo.

En el plano presencial, la ceremonia celebrada en el Estadio Ciudad de México registró 80 mil 824 asistentes, muy cerca de su capacidad total, estimada en alrededor de 83 mil personas.

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El espectáculo inaugural contó con actuaciones de figuras internacionales como Shakira, Los Ángeles Azules, Belinda, Andrea Bocelli y Alejandro Fernández, quien interpretó el himno nacional mexicano.

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La jornada inaugural culminó con el debut de la selección mexicana ante Sudáfrica, en un encuentro disputado en el mismo recinto. El conjunto dirigido por Javier Aguirre se impuso 2-0, resultado que permitió al Tri colocarse como líder provisional del Grupo A y poner el broche deportivo a una jornada histórica para el torneo.

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🚨 INSANE STAT! 🤩



The Shakira World Cup opener attracted 10x as many viewers as the Bad Bunny Super Bowl half time show. 💃🕺



Football is just the BIGGEST sport in the world. ⚽️ pic.twitter.com/m7QhhJDVvp — Polymarket FC (@PolymarketFC) June 12, 2026

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gs/bmc