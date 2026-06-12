Alejandro Fernández emociono e hizo llorar a muchos al cantar el Himno Nacional Mexicano en la inauguración del Mundial 2026, el cantante de regional mexicano lució un traje de charro e interpretó el Himno ante más de 80 mil personas en el Estadio Ciudad de México, quienes se unieron a su voz para alentar a la Selección Mexicana en su primer partido contra Sudáfrica.

"El Potrillo" agradeció la experiencia, e hizo una mención especial a su padre Vicente Fernández, fallecido en diciembre de 2021; previo a su actuación confesó que en verdad estaba muy nervioso de cantar ante tantas personas y de que muchos lo fueran a ver alrededor del mundo.

Tras presentarse exitosamente, compartió un agradecimiento muy especial para su papá, un referente en la música ranchera.

"Gracias viejón, salió como me enseñaste, y estoy seguro que desde arriba lo gozaste como yo", escribió.

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Alejandro Fernández recuerda a su papá Vicente Fernández en la inauguración del Mundial en México. Instagram alexoficial

Alejandro reflexionó sobre su amor por el futbol, un gusto familiar que tiene desde que era niño; recordó a su papá Chente con una fotografía en la que aparece cantando de niño ante la mirada de su papá, quien también tiene un micrófono en mano.

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Nací con dos bendiciones, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo hasta el último día: NACER MEXICANO Y NACER FERNÁNDEZ. Aunque llevo toda una vida sobre los escenarios, pocas veces me había sentido tan nervioso… una cosa es salir a cantar y otra muuuuuy diferente es salir a representar. Gracias por permitirme vivir esto. Y también un beso hasta el cielo", se lee.

Alejandro Fernández dice que tiene dos bendiciones, nacer mexicano y nacer Fernández.

Varios famosos lo felicitaron por su actuación en la inauguración del Mundial, donde México ganó 2-0, entre ellos Lucero, quien confesó que le hubiera gustado mucho verlo más tiempo, y lo denominó "un crack cantando el Himno Nacional".

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Lucero felicita a Alejandro Fernández por su interpretación del Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026.

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