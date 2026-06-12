Renata Notni y Diego Boneta fueron durante cinco años una de las parejas más atractivas del medio del espectáculo, pero como todo en esta vida se acaba, desde marzo pasado cada quien tomó su camino, hasta el día de ayer que gracias al Mundial FIFA 2026 volvieron a coincidir en el mismo espacio.

Aunque esto podría sonar como una reconciliación, la realidad es que los actores no se encontraron en el evento, cada uno vivió la experiencia al lado de sus amigos, pero no por eso dejó de llamar la atención que estuvieran en un mismo lugar.

Renata compartió su día desde el momento en que iba a salir de casa, mostrando a sus seguidores de Instagram el out fit de la ocasión, el cual incluía una playera de la Selección Mexicana pero estilizada, su emoción de llegar al Estadio Ciudad de México y su sorpresa al entrar al lugar y ver lo que estaba sucediendo previo a la inauguración.

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Renata Notni con colegas en la inauguración del Mundial en CDMX.

Ya iniciado el partido México - Sudáfrica, Notni se dejó ver en un palco al lado de Luis Gerardo Méndez y Erik Hayser, quien por cierto posteó una fotografía en grupo donde se ve a Boneta y Notni, pero no estaban cerca el uno del otro.

Por su parte Diego Boneta usó un estilo más relajado, pero sin olvidar la playera de la Selección, y reveló que asistió al estadio en la mejor compañía, su papá.

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Diego Boneta compartió en sus redes fotos de la inauguración del Mundial 2026.

El actor de la serie Luis Miguel, estuvo en una de las secciones con la mejor vista a la cancha, donde estuvo al lado de Jaime Camil, pero antes compartió en sus publicaciones de Instagram, que pudo saludar a Saúl "Canelo" Álvarez y ver de cerca algunos objetos alusivos al mundial, pero algo sólo con Renata Notni, nada.

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