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rompió el silencio sobre el final de su relación con la también actriz Renata Notni, con quien duró cinco años; el protagonista de , habló por primera vez sobre la decisión mutua de poner punto final a su romance que a finales de 2020.

Desde hace unos días sonó fuerte la versión de que una de las parejas consentidas del medio del espectáculo mexicano habían cortado, ninguno lo confirmó en su momento, en las redes de ambos aún habían fotografías juntos; los días transcurrieron sin confirmación, hasta que Boneta decidió hablar para "Despierta América".

Diego dijo que después de cinco años juntos el ciclo entre ellos había llegado a su fin y calificó como 2increíble" a su ahora exnovia Renata Notni.

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Diego Boneta y Renata Notni en diciembre de 2025.
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"Ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo, la verdad es que Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo", dijo.

Agregó que el truene fue una decisión de los dos, pues ambos quieren lo mejor, y aunque a veces las coas funcionan, en otras ocasiones pasa lo contrario y hay que aceptarlo.

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Resaltó que él y Renata vivieron muchas cosas bonitas juntas y celebró que la separación entre ellos terminaran con amor.

"Fue una decisión mutua, cada quien quiere lo mejor para la otra persona , hay veces que las cosas funcionan y hay veces donde no y eso está bien; dentro de todo fue muy lindo porque las cosas acabaron con mucho amor".

rad

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