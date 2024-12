A poco más de un mes del tenso momento que Diego Boneta protagonizó con su novia Renata Notni, luego de ser captados en una presunta discusión, el actor niega que se haya tratado de una pelea con su pareja y, aunque reconoció que hay días en que pelean, en esa ocasión sólo estaban pasándola bien.

Fue a finales de octubre, cuando Alejandro Fernández, “el Potrillo”, ofreció un concierto en la Plaza de Toros que, en el que Diego y Renata fueron unos de los asistentes al espectáculo.

Desde primera fila, la pareja parecía disfrutar el show, especialmente Boneta, a quien se le vió corear algunas de las canciones más emblemáticas de don Vicente Fernández, pues se trataba de un homenaje que su hijo hizo en memoria del “charro de Huentitán”.

Lee también: Captan tenso momento entre Diego Boneta y su novia Renata Notni en concierto del “Potrillo”

Sin embargo, mientras el concierto proseguía, Notni no pudo ocultar la cara de disgusto que enmarcaba su rostro, al parecer, por diferencias con su pareja.

Así quedó evidenciado en un video que otra u otro de los asistentes al conciertos, que se encontraba muy cerca de ellos, pudo constatar con su teléfono móvil.

En el clip puede verse cómo Renata debate con Diego, quien, aparentemente, no pone mucha atención a su novia y se enfoca en seguir disfrutando del concierto, así como revisar su celular.

En su momento, el video se hizo viral y ninguno de ellos se pronunció al respecto, pero, Diego ya rompió el silencio y negó que, esa noche, hayan discutido, aunque reconociendo que, como cualquier pareja, también han tenido diferencias a lo largo de su relación.

“Lo más chistoso es que ni siquiera nos estábamos peleando, ni siquiera había una discusión ese día, digo, obviamente todas las parejas tienen discusiones, es imposible que eso no suceda, creo que es raro cuando no sucede, pero justo en esa ocasión no sucedió, nos lo tomamos con humor”, señaló.

A pocos meses de que la pareja cumpla cuatro años juntos, Diego compartió que su relación avanza poco a poco, por lo que, en este momento, no tienes planes cercanos de formar una familia.

Lee también: Diego Boneta se convierte en superhéroe para enfrentar al narco

“En algún momento me encantaría tener una familia, soy muy familiar, ahorita no creo que sea el momento, Renata y yo nos los estamos llevando muy leve, sin prisas, por ahora no”, precisó a “Venga la alegría”.

Renata y Diego oficializaron su noviazgo en abril de 2021, después de tres meses de que Álex Kaffie diera a conocer que tenían una relación desde un mes atrás.

La exclusiva de su relación la otorgaron a la revista “Quién”; a partir de ese momento, han demostrado ser una de las parejas más estables del espectáculo y, en la actualidad, comparten el cuidado de su perrita Akila, a la que llevan con ellos en la mayoría de sus viajes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc