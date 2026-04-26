Tras semanas de rumores, Renata Notni habló por primera vez sobre su ruptura con Diego Boneta, con quien mantuvo una relación de más de cinco años.

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz y modelo, confirmó que la separación fue de mutuo acuerdo y ambos quedaron en buenos términos.

“Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto entre nosotros y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”, dijo en declaraciones retomadas por el periodista Alan Morales.

Lee también Diego Boneta confirma separación de Renata Notni tras 5 años de relación: "hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo"

Notni también hizo un balance de la relación y le mandó sus mejores deseos a su ahora exnovio:

"Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera… yo le deseo lo mejor y que sea muy, muy feliz”, añadió.

Por último, la protagonista de telenovelas como "Mi adorable bendición" negó los rumores que aseguraban que existieron episodios de violencia entre ellos, pues se les vio supuestamente discutiendo en algunos momentos.

“Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita y esos videos que de pronto se salieron de contexto no tuvieron nada que ver con esto”.

Renata no dio detalles sobre los motivos de su separación; sin embargo pidió respeto y comprensión al público y la prensa.

Lee también Diego Boneta y Renata Notni: Una historia de amor que llega a su final