A un mes de finalizar el ciclo escolar 2025-2026, el programa Mi Beca Para Empezar vuelve a posicionarse en el radar de los padres de familia para recibir el apoyo del Gobierno Capitalino destinado a respaldar parte de los gastos escolares de los estudiantes de educación básica mediante el apoyo económico para útiles y uniformes escolares.

En ese sentido, la finalidad de esta beca es garantizar que los niños y niñas de México tengan acceso a los materiales necesarios para su desarrollo académico, sin que las limitaciones financieras sean un impedimento.

Por este motivo, si antes de iniciar un nuevo ciclo escolar necesitas realizar el trámite de cambio de tutor, a continuación te diremos cómo realizalo paso a paso.

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Alista los documentos para solicitar el apoyo de Mi Beca Para Empezar. Foto: Pixabay

¿Cómo realizar el cambio de tutor de Mi Beca Para Empezar?

El trámite de cambio de tutor de Mi Beca Para Empezar se hace de forma presencial en las oficinas del Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN). Previamente debes agendar una cita en el portal Citas CDMX para el trámite de "Cambio de tutor", posteriormente deberás presentarte en Bucareli 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La atención es de lunes a jueves en un horario de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Recuerda presentarte con la siguiente documentación en formato original y una copia:

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Identificación oficial

CURP del beneficiario

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta poder debidamente requisitada, Acta de hechos (acta de barandilla), Guarda custodia o Acta de defunción con el cual se acredite que la persona que realiza el trámite es el tutor

Si en Mi Beca para Empezar se necesita hacer cambio de tutora o tutor, el trámite debe realizarse en el Fideicomiso Bienestar Educativo, en Bucareli 134, Centro,

Se pide identificación oficial, CURP del beneficiario, comprobante de domicilio y documento que acredite la tutela. pic.twitter.com/zlYcGb62v3 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 11, 2026

¿De cuánto es el apoyo económico de Mi Beca Para Empezar?

De acuerdo con datos de el FIBIEN, los montos se otorgan conforme al grado escolar de cada alumno son los siguientes:

$970 pesos para estudiantes de primero y segundo grado de preescolar .

grado de . $1,100 pesos para alumnos de tercer grado de preescolar y de primero a quinto grado de primaria .

y de . $1,180 pesos para quienes cursen sexto grado de primaria, primero y segundo de secundaria , así como secundaria CAM.

, así como secundaria CAM. $1,150 pesos para estudiantes de secundaria para adultos y CAM laboral.

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