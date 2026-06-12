El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó la iniciativa Finanzas Conectadas 55+ para digitalizar los pagos, sobre todo para los adultos mayores, y micro y pequeñas empresas.

Lo anterior se suma al convenio que firmó con el Banco de México (Banxico) para reducir el uso de efectivo en pagos en peaje y la gasolinerías.

Finanzas Conectadas 55+ contribuirá a la agenda de legado social vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, de ahí que las actividades se concentrarán inicialmente en corredores económicos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de llegar directamente a aproximadamente 45 mil personas durante la primera fase de su implementación.

Para ello se autorizó una cooperación técnica no reembolsable por 2.29 millones de dólares (mdd) que aportará su brazo de innovación y venture, el BID Lab que forma parte del grupo del organismo, junto con la Fundación Capital, que será la encargada de implementar la iniciativa.

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En el marco de la tercera visita del presidente del BID, Ilan Goldfajn a México, se dio a conocer la iniciativa que combina tecnología accesible, capacitación y acompañamiento personalizado para apoyar a los participantes en la adopción y el uso de herramientas digitales y financieras.

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Por medio de un abordaje tech-touch, es decir del modelo de atención a clientes con la automatización, se busca acelerar la adopción de pagos digitales y servicios financieros entre las micro y pequeñas empresas, particularmente los comercios de barrio.

Al mismo tiempo, promueve la inclusión digital y financiera de las personas mayores de 55 años.

BID espera que este proyecto, mediante el cual se pretende generar evidencia práctica de cómo la tecnología, los servicios financieros y el acompañamiento centrado en las personas pueden contribuir a ampliar la participación económica y las oportunidades, pueda ser replicable en otros países.

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En una segunda fase, podrá expandirse a otros países de la región, incluidos Argentina, Paraguay y El Salvador.

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Convenio con Banxico

El miércoles, el presidente del BID dijo en reunión con medios de comunicación que firmó un convenio con Banxico con el fin de reducir el dinero en efectivo para elevar la inclusión financiera.

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Junto con la Agencia Digital, apoyará el proyecto para pagos digitales en el peaje en carreteras y en las estaciones de servicio para cargar combustibles.

Se basará en la estrategia conocida como “cash-in/cash-out.

Cumbre empresarial

Respecto a la Cumbre Empresarial, el presidente del BID dijo que asistieron 300 directivos de las empresas globales multilatinas y mexicanas más importantes.

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Ahí se habló sobre la importancia del sector privado para el desarrollo de México. “Fue para ver cómo los empresarios pueden contribuir con el Plan México y su programa de infraestructura y el legado social de la Copa Mundial”, comentó.

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Con la FIFA impulsan el apoyo para contar con hasta 200 lugares comunitarios con canchas de fútbol. En México serán ocho canchas; ya inauguraron la primera en la escuela primaria Octavio Paz, en el Estado de México, con la idea de que el deporte sea un instrumento para el desarrollo.

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Sistema de Cuidados

También se autorizó un préstamo por 500 millones de dólares (mdd) para el Sistema de Cuidados en el que intervienen las secretarías de Hacienda y de las Mujeres, así como el DIF.

La representante del BID en México, Laura Rapini, afirmó que el programa de cuidados en nuestro país es una reforma estructural tan relevante que sirve de ejemplo en la región.

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