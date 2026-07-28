Economía volando bajo, pero optimismo alto

Nos platican que Édgar Amador y su equipo están listos para rendir cuentas del desempeño de las finanzas públicas al cierre de la primera mitad de 2026. Luego de que este jueves entreguen el informe al Congreso de la Unión, los hacendarios como siempre darán una conferencia en Palacio Nacional en la que se prevé que ratificarán la meta oficial de crecimiento de un rango establecido entre 1.8% y 2.8% para este año. El objetivo suena muy optimista, ya que la economía va volando bajo, lo que ha mermado la recaudación fiscal, y porque el consenso de analistas y organismos internacionales no cree que el PIB vaya más allá de 1% y menos ante la falta de inversión, que este verano nada en medio de un mar de incertidumbre por el T-MEC y el conflicto en Medio Oriente.

Volaris anda muy puntual

Nos hacen ver que a la aerolínea nacional Volaris últimamente le ha dado por ser muy escrupulosa con el tema del tiempo. En mayo pasado se colocó como la segunda aerolínea de bajo costo más puntual del mundo, toda vez que 87% de sus vuelos llegaron o salieron dentro de los 15 minutos posteriores a la hora programada, con lo que queda solamente por debajo de la compañía húngara Wizz Air, de acuerdo con el ranking que elabora la plataforma OAG, que dirige Filip Filipov. En junio pasado, la empresa que pilotea Enrique Beltranena alcanzó una puntualidad de 82% y se colocó en el top 10 de América Latina, según la consultora Cirium, que encabeza Jeremy Bowen. Nos adelantan que todo pinta para que la buena racha se extienda durante estas vacaciones de verano.

Más técnica y menos política en el colegio de pilotos

A partir de ahora, nos aseguran que el Colegio de Pilotos Aviadores de México va a adoptar una postura más técnica en beneficio del sector. Con el capitán Paul Castelazo Rodríguez como su nuevo presidente, nos afirman que la institución gremial y educativa enfocará toda su energía en llevar las problemáticas ante la autoridad sin tintes políticos, debido a que varias decisiones trascendentales de la aeronáutica deben basarse en métricas reales y dejar de lado otros intereses. La nueva dirigencia también mediará entre los trabajadores, las aerolíneas y el gobierno para que el transporte aéreo continúe volando sobre estándares internacionales, a pesar de los escasos recursos públicos en regulación e infraestructura.

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