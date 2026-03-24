Quieren pagos digitales hasta en el tianguis

El Banco de México (Banxico) busca que los pagos en el tianguis, y hasta una boleada de zapatos, se realicen con el celular, sin importar la aplicación del banco.

El proceso para transferir dinero será el mismo para todas las app, dijo el director general de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados del banco central, Othón Moreno González.

“Todos hablarán el mismo idioma para pagar en el tianguis, al bolero, el café, a la persona que vende en una red social”, aseguró.

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Usuarios de banca por internet

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó cómo funcionará el procedimiento que la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, anunció la semana pasada en la inauguración de la 89 Convención Bancaria, cuyo proyecto se sometió a consulta pública para recibir opiniones del sector bancario hasta el 20 de abril.

Se homogeneizarán las operaciones de las plataformas independientemente del color que sea el banco del usuario para ir con la tendencia mundial de convergencia de canales a través de pagos con tarjetas y de transferencias de dinero a través de una sola solución.

Funcionará para los 7 mil 300 millones de operaciones que Banxico registró en 2025 de usuarios finales de clientes de bancos participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

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También servirá para operaciones entre cuentas de un banco que no sean vía el SPEI, explicó.

Son operaciones con crecimiento a doble dígito consistentemente desde la pandemia, con promedio de 30% anual, destacó.

“Esa tendencia de crecimiento se mantendrá e incluso se va a acelerar si se tiene una implementación adecuada de esta medida”, previó Moreno González.

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Se facilitarán los pagos incluso para la población más vulnerable, como personas de la tercera edad que está acostumbrada a ir a la ventanilla de la sucursal bancaria y que ahora es enviada a cajeros automáticos.

En un par de años, posiblemente, llegará a otros modelos de negocio que incluya a tiendas departamentales y de conveniencia, anticipó.

El comercio electrónico tiene otras necesidades, pero para cada una hay soluciones específicas, señaló.

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“Vamos a ir extendiendo cada vez más esas soluciones. El objetivo es acomodarlas a lo largo del proceso de desarrollo”, indicó.

Resaltó que la terminal punto de venta seguirá existiendo; da muchos otros servicios y también evoluciona, pues el propio teléfono se convierte en una de ellas.

El objetivo es que al usuario no le cueste trabajo cambiar de banco y tener que aprender a hacer la operación en la otra app, enfatizó.

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Hay muchas formas de instruir la operación, señaló. Se puede usar la Clave Básica Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, los 16 dígitos de la tarjeta de débito, el número del teléfono celular con 10 dígitos asociado a la cuenta de la persona o empresa a la que se va a pagar o transferir el dinero. Por eso hay mucha confusión, reconoció.

No obstante, aseguró que con la simplificación que busca Banxico el usuario no tendría por qué preocuparse si es DiMo o CoDi, pago con tarjeta de crédito o débito.

Lo importante es que las operaciones persona a persona sean sencillas, pero también para comercios e incluso informales.

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Como ejemplo, mencionó los tianguis, donde los comerciantes ponen cartulinas ‘se aceptan transferencias’ y los 18 dígitos de su CLABE. “Eso debería ser más fácil”, aseguró Moreno González.

¿Fusión codi-dimo?

En su opinión, CoDi y DiMo se fusionarán porque ya no habrá diferencia: se abrirá una única pantalla en la que el usuario decidirá cómo hacer una operación.

“Operativamente no es una fusión, porque atrás, los bancos, sofipos y demás van a tramitar operativamente sus operaciones por CoDi y DiMo, pero el usuario no tendrá por qué enterarse si usa eso a un QR, un número telefónico u otra forma”, enfatizó. Se están homogeneizando las experiencias, independientemente del canal.

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Pasos por seguir

Para facilitar el pago a través del celular, el usuario deberá tener la aplicación del banco y seguir cinco pasos: el primer paso es dar la instrucción de un pago, y el segundo precisar a quién se hará la transferencia, ya sea escaneando el QR, con la cuenta CLABE, el número de tarjeta o el número telefónico.

En tercer lugar, se definirá el monto de la transferencia, mientras el cuarto paso es autenticarse (biometría o password). Por último, se concretará el pago o transferencia al aceptar la operación.

Si el usuario tiene buena higiene digital, no debería enfrentar riesgos, al tener mecanismos de seguridad como el teléfono bloqueado, mantener la doble autenticación en WhatsApp y reforzar la seguridad de las aplicaciones, dijo.

Se garantiza la voluntad de hacer la operación, pero otra cosa es el problema de seguridad pública, manifestó el funcionario.