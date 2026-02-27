El Banco de México (Banxico) desestimó en sus proyecciones económicas el impacto del alza en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la inflación, así como los efectos de los bloqueos por la inseguridad.

Incluso, anticipó que muy probablemente en la reunión programada para marzo se podría regresar al ciclo de recortes de la tasa de interés de referencia, tras la pausa de febrero, manteniéndose en 7%.

Ante ello, subió su estimado de crecimiento de la economía para este año, pasando de 1.1% a 1.6%, con un intervalo de entre 1% y 2.2%, y ratificó su pronóstico de converger hacia la meta inflacionaria de 3% hasta el segundo trimestre de 2027.

Pronósticos económicos 2026

Para 2027 mantuvo su previsión puntual de una expansión de 2%, con el Producto Interno Bruto (PIB) moviéndose en un rango de entre 1.2% y 2.8%

Dinamismo económico bajo

La gobernadora del instituto, Victoria Rodríguez Ceja, justificó las revisiones al PIB al explicar que luego del bajo dinamismo de 2025, hacia adelante se prevé cierta aceleración en el crecimiento económico, aunque moderado.

En la presentación del Informe Trimestral de la Inflación, señaló que la nueva proyección está sustentada en el consumo privado, más no en la inversión, pues seguirá débil hasta el segundo trimestre de 2026 como reflejo de la incertidumbre por las relaciones comerciales con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Agregó el efecto del Mundial de Futbol 2026, que podría generar un crecimiento por arriba de lo esperado, pero moderado.

También atribuyó la fortaleza del peso frente al dólar a los sólidos fundamentos macroeconómicos del país y al régimen flexible del tipo de cambio, lo que permite seguir una política monetaria centrada en el mandato de Banxico, que es la estabilidad de precios.

De ahí que, en la medida en que las condiciones económicas lo permitan, se valorará continuar con ajustes a la tasa objetivo, y recordó que en febrero se consideró apropiado hacer una pausa en el ciclo de recortes.

Paros de actividades

Más adelante, en conferencia de prensa, se refirió a los efectos que tendrían sobre el PIB y la inflación los bloqueos y paros de actividades en aeropuertos y oficinas en respuesta al operativo en el que el Ejército abatió a Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

“No se espera que haya un efecto notorio en la inflación. Si bien pudiera haber algunos precios que podrían verse afectados por algunas interrupciones en las cadenas de suministro, estos impactos en realidad serían acotados”, dijo.

“El restablecimiento de las actividades hace que el posible impacto sea menor”.

Medidas fiscales

Rodríguez Ceja reiteró que las modificaciones al IEPS a cigarros y refrescos se han transmitido de forma ordenada, porque han estado acotadas a los precios de los bienes directamente relacionados con el ajuste y no han generado efectos de segunda mano.

Mostró una gráfica en la cual se observa que a inicios de 2026 las variaciones anuales de precios de cigarrillos y bebidas azucaradas se elevaron considerablemente en respuesta a los cambios al IEPS.

Refirió que, como ha ocurrido en ocasiones pasadas, el efecto en las variaciones anuales será pasajero, por lo que se espera que se desvanezca después de 12 meses.

“Hasta el momento ha ocurrido un ajuste ordenado de precios derivado de las modificaciones al IEPS, acotado a los bienes expuestos y sin que se generen efectos de segunda ronda”, sustentó.

En enero de 2026 los cambios al IEPS tuvieron un efecto acotado y transitorio, en particular en mercancías alimenticias, insistió.

Sin embargo, ponderó que se seguirá actualizando la valoración integral sobre esos efectos conforme haya información adicional.

Aranceles, tampoco

Sobre los riesgos por los nuevos aranceles que pretende aplicar el gobierno de EU, Rodríguez Ceja apuntó que se podrían dar en ambos lados del balance.

Por un lado, señaló, habría más incertidumbre y precios más altos o de aseguramiento, se espantaría la inversión y, con ello, habría una menor actividad económica global, con efectos que también serían para México.

Por el otro, dijo que se podrían posponer aumentos de precios o llevar a las empresas a tener cierta precaución.

En tanto, Banxico permanecerá atento para tener mayores detalles sobre estas medidas y sus efectos en la actividad económica y la inflación, prometió.

A su vez, el subgobernador Gabriel Cuadra puntualizó que, con la lectura completa de la inflación en febrero y de la primera quincena de marzo, se verá si el proceso de ajuste al IEPS no afectó más allá de cigarros y refrescos, y con base en eso se pensará si es conveniente reanudar el ciclo de recortes a la tasa de interés.