Un altar y tratamiento renal; el refugio de "El Mencho" del CJNG, por dentro

Sheinbaum aplaza un día más presentación de la reforma electoral; será este miércoles por "modificaciones menores"

La mañanera de Sheinbaum, 24 de febrero, minuto a minuto

Ciudad de México.- En la primera quincena de febrero, la inflación en México se elevó al 3.92% interanual, con lo que mantiene su tendencia al alza, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

El dato es mayor al 3% objetivo del Banco de México y también está por encima del 3.74% que se registró en el mismo periodo del año pasado y del 3.69% con el que cerró 2025.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció un 0.25% ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2025 la inflación quincenal fue del 0.15% y la interanual del 3.74%.

El Índice de Precios Subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad (alimentos y combustible), aumentó un 0.22% quincenal y un 4.52% interanual, detalló el Inegi en su informe.

La partida de no subyacentes aumentó un 0.32% a tasa quincenal y se elevó un 1.92% interanual.

Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías se elevaron un 0.20% en la quincena y un 4.60% en el año.

Los servicios avanzaron un 0.24% quincenal y un 4.44% interanual.

En los no subyacentes, los agropecuarios aumentaron un 0.75% respecto al periodo inmediato anterior y crecieron también un 3.25% frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se redujeron un 0.01% en la quincena, pero aumentaron un 0.92% en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0.29% quincenal y de 3.71% a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una subida de 3.69%, por debajo de las expectativas del mercado y del 4.21% de 2024, del 4.66% de 2023, del 7.82% de 2022 y del 7.36% de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de febrero está por encima de la meta del 3% del Banco de México, que el 5 de febrero mantuvo la tasa de interés en el 7%, tras una docena de reducciones consecutivas, en concordancia con la valoración del actual panorama inflacionario.

