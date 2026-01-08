La inflación general seguirá cerca del 4% este 2026 e incluso en 2027, según la encuesta de expectativas económicas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Eso significa que continuará por arriba de la meta puntual del 3% establecida por el Banco de México (Banxico) que espera lograr llegar a ese objetivo en el tercer trimestre del año que recién inicia.

Incluso, según la primera encuesta del 2026 del IMEF, el consenso de 42 analistas del Comité Nacional de Estudios Económicos, elevó de 3.9% a 3.95% el pronóstico de cierre del 2026 para la inflación general.

El 21% de los participantes incrementaron su estimación previa.

La expectativa más optimista sitúa a la inflación en 3.4% en tanto la más pesimista la ubica en una tasa anual de 4.5%.

Mientras que para el 2027, el consenso mantuvo el mismo nivel de la consulta previa de 3.80%.

Dentro de ese contexto, aún estiman que la tasa de política monetaria terminará el 2026 en 6.5% y de igual manera para el 2027 en 6.50%, es decir que no hicieron ninguna modificación para ambos casos.

En materia de crecimiento económico, el consenso redujo su expectativa para el 2025 de 0.4% a 0.35%.

Para el 2026 en la encuesta de enero, 79% de los participantes mantuvo su estimación en 1.30% con el pronóstico más positivo en 2% y del otro lado del extremo, la más negativa en 0.6%.

Respecto al 2027 el consenso pronosticó un mayor avance al ajustar al alza su previsión para el producto interno bruto (PIB) de 1.70% a 1.80%.

Según la encuesta del IMEF el tipo de cambio no estará tan presionado como algunos lo anticipan para este 2026, pues el consenso revisó a la baja de 19.20 a 19 unidades y conservó el 19.50 pesos por dólar el esperado para el cierre de 2027.

