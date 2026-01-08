La inflación, conocida como el "impuesto de los pobres" por dañar más a quienes menos tienen, llegó a 3.7% en diciembre, señala el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la mañana de este jueves.

La inflación sorprendió a las instituciones del sector privado, ya que el consenso estimaba que sería de 3.8%, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó esta semana a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.

Considerada el "peor enemigo del dinero", la inflación se colocó dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3%.

¿Qué productos subieron de precio?

El Inegi cotiza cerca de 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue el chile serrano, con un aumento de 64.4%; seguido del café tostado, cuyo precio se incrementó 27.6%; y luego aparece el tomate verde, al elevarse 25.9%.

También destacan las chuletas, costillas y vísceras de res, al subir 19.3% durante la temporada de Navidad.

En el otro extremo, como los bienes que más se abarataron, se encuentra el jitomate, cuyo precio se redujo 21.8%; continuando con la cebolla, pues cuesta 21.5% menos; y en tercer lugar se coloca la papa, con una caída de 21.2%.

Ciudad de México resiente más la inflación

El también llamado "impuesto de los pobres" fue desigual entre la población, debido a que alcanzó una velocidad de 4.4% en la Ciudad de México y su área metropolitana. Se trata de la tasa anual más alta entre las siete regiones en las que el Inegi divide el país.

En cambio, el noroeste fue la región donde la inflación estuvo más moderada, al registrar una tasa promedio de 3% en ciudades de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.

