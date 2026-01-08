El gigante español Telefónica enfrenta el reto de salir de México con un negocio de “bajo valor” y un litigio fiscal por 4 mil 442 millones de pesos en manos de la Suprema Corte, una combinación que, según analistas, condiciona la venta y reduce el atractivo de su marca Movistar como activo tradicional de telecomunicaciones.

De acuerdo con especialistas del sector, el principal obstáculo no es únicamente encontrar comprador, sino cerrar una operación con certidumbre sobre el pasivo fiscal, que opera como una “variable” de negociación y puede convertirse en un descuento sobre el precio final.

El crédito fiscal en disputa data de 2014 por una deducción indebida para eludir impuestos tras una fusión corporativa y ahora se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que cuenta con un nuevo pleno alineado a los intereses del gobernante Morena y que recientemente se ha mostrado a favor de una mayor recaudación para el fisco.

En paralelo, los analistas describen que el modelo de Movistar en México dejó de ser el de un operador con infraestructura propia y se acercó al de una compañía que solamente administra una base de usuarios “de bajo valor”, poco atractiva y que opera sobre redes de terceros.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dijo que ese expediente es “sin duda, un factor de riesgo que no está del todo definido” y que podría demorar aún más la venta de su negocio en México, al recordar que “cuando se vende una empresa, se vende con las deudas”.

Para Bravo, la lógica del mercado empuja a que ese pasivo se use como “moneda de negociación”, ya sea regateando el precio o descontando este monto del precio final.

Por su parte, Ernesto Piedras, director de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), aseguró que este litigio “también pesa en la negociación”, al tiempo que consideró que el monto pendiente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es “lo más que pueden llegar a recibir” por su negocio.

“Prácticamente [el comprador] paga la multa y con eso que se den por bien servidos”, dijo.

La retirada de Telefónica en México se ha construido por etapas. En 2019, la empresa comenzó a desprenderse de infraestructura, como la venta de 250 torres a American Tower y la venta de activos de fibra óptica a Neutral Works y Even Telecom.

Después avanzó en la devolución de espectro, quedándose sin frecuencias para servicios celulares, lo que empujó a la compañía a migrar hacia un modelo de operador móvil virtual (OMV), basado en acuerdos mayoristas.

El eje de ese giro fue el convenio con AT&T México firmado en 2019 y extendido hasta 2030, con el que los usuarios de Movistar cursan su tráfico sobre redes de AT&T, mientras Telefónica mantiene control sobre su núcleo, plataformas y estrategia comercial. EFE