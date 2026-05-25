Parte de las obras de rehabilitación de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc, que contemplan la semipeatonalización de la calle Amberes, de Chapultepec a Paseo de la Reforma, así como las intervenciones en Génova, Insurgentes y el polígono de Florencia, muestran avances.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que diversos trabajos, como la colocación de bolardos, nueva iluminación, esculturas urbanas y macetas con espacios para sentarse, fueron terminados en los distintos puntos del corredor intervenido.

En la calle Amberes se observó que ya fueron colocados bolardos y parte del arbolado será reforzado con jardineras que también funcionarán como bancas para peatones y visitantes de la zona. Además, algunas de las 29 piezas escultóricas que serán instaladas en Chapultepec, Amberes y Génova están colocadas, aunque aún permanecen cubiertas con plásticos protectores.

Con los bolardos iluminación y estatuas ya se ven obras en la Zona Rosa. Foto: FOTOS: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

Los señalamientos de las calles fueron renovados y ahora cuentan con diseño en color blanco acompañado por ilustraciones de ajolotes morados y rosas.

Comerciantes señalaron que las obras comenzaron desde diciembre y que en las últimas semanas comenzaron a retirarse parte de los trabajadores.

En entrevista para EL UNIVERSAL, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Rosa (ACOZORO), Rafael Saavedra Álvarez, explicó que este corredor representa una pieza importante para el turismo en la capital, ya que alrededor de la zona intervenida existen alrededor de 11 mil habitaciones de hotel, además de restaurantes y bares que atraen a visitantes nacionales y extranjeros.

El pasado 29 de enero, el entonces subsecretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, hoy secretario de Metrópoli, Enrique Irazoque Palazuelos detalló a esta casa editorial que la primera fase de rehabilitación estaría concluida a más tardar en abril.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.