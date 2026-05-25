Los empresarios exponen que las nueve dependencias señaladas están solicitando estándares y el cumplimiento de normas oficiales que sólo realiza una certificadora —International Qualiti Solution Register— en todo el país.

Dicha empresa emite el certificado ISO 55001:2014 en Gestión de Activos y Sistemas de Gestión, así como la ISO/IEC 17024:2012 para la Certificación de Personas.

“Es un monopolio que sólo una empresa en el país realice este tipo de certificaciones, que paradójicamente sólo se están otorgando a Serprosep y las empresas aliadas”, exponen.