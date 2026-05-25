Ante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026 y el encarecimiento de boletos de avión, el operador de viajes en autobús Flix anticipa mayor demanda de viajes.

En entrevista, Carlos Magaña, director de Flix México, dijo que el mexicano privilegia el autobús, pues nueve de cada 10 personas usan este medio, según el Inegi.

“No todo mundo tiene auto y no todo mundo puede viajar en avión. México es el tercer mercado más grande en transporte de pasajeros en autobús y la concentración de pocos jugadores hace que los precios sean altos”, explicó.

Este año, Flix estima una demanda estable de viajes en autobús ya que habrá un pico de turistas por la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, por lo que debería ser un año positivo para el transporte en general y, en particular, para los autobuses.

De acuerdo con Flix, México es el tercer mercado de autobús más grande del mundo, después de China e India, con un valor de 150 mil millones de pesos.

Del precio de los boletos de avión, Magaña considera que las aerolíneas tienen altos factores de ocupación, lo que les permite elevar sus márgenes de ganancia. “Yo creo que habrá mercado para ambos”, afirmó.

Flix tiene un año de operaciones en el país. Su modelo consiste en alianza con operadores con una flota de autobuses y la compañía les vende el sistema de gestión de flota, estándares de calidad, promoción y mercadotecnia en la página de internet y una aplicación.

En este primer año de operaciones ha conectado 14 destinos en ocho estados con cinco socios.

A través de estas alianzas se realizan mil 600 viajes mensuales, y el número de pasajeros transportados representa 0.5% del mercado, ya que apenas inicia en rutas como Ciudad de México-Querétaro y Ciudad de México-Puebla.

Por años, el sector de autobuses foráneos ha enfrentado retos estructurales que han limitado su evolución, como la alta concentración en pocos jugadores, precios elevados, acceso limitado a infraestructura clave y un rezago notable en innovación tecnológica.

“El reto es la infraestructura. Las bases regulatorias tienen una antigüedad importante y no incentivan la llegada de nuevos jugadores”, explica Magaña.

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