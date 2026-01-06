La industria automotriz cerró 2025 con la comercialización de un millón 524 mil 583 autos nuevos, cifra que representa un crecimiento de 1.3% en comparación con las ventas de 2024, de acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi.

En diciembre, la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 154 mil 395 unidades, un 5% más respecto a diciembre de 2024.

El año pasado, la automotriz con el mayor volumen de ventas fue Nissan con 274 mil 461 unidades, un crecimiento de 7.6% respecto a 2024.

Le sigue General Motors con 198 mil 153 unidades, un 3.4% menos respecto al año anterior.

En tercer lugar, quedó Volkswagen con 137 mil 970 unidades vendidas, un 0.2% menos que en 2024.

Toyota cerró 2025 con la colocación de 126 mil 358 vehículos, un 3.6% más que el año anterior; KIA comercializó 111 mil 172 autos nuevos, un crecimiento de 6.5%; Mazda alcanzó la colocación de 107 mil 004 unidades, un 7.2% más que el año previo; y Stellantis vendió 91 mil 215 vehículos, un 2.8% menos que en 2024.

Marcas chinas

Entre las marcas chinas, Changan cerró 2025 con la comercialización de 19 mil 308 unidades, un 184% más que en 2024.

Geely vendió 22 mil 258 vehículos, un 237% más que en 2024; Great Wall Motor colocó 15 mil 336 unidades, un 6.1% más que el año anterior; Jetour Soueast vendió 2 mil 874 vehículos, un 8.7% menos que en 2024.

JAC, la única marca china con fabricación en México, comercializó 24 mil 445 vehículos, una ligera caída de 1.5% respecto al 2024.

BMW cerró el año pasado con la colocación de 18 mil 953 unidades, un crecimiento de 9% respecto al 2024. Fotos: BMW

Por su parte, MG colocó 48 mil 816 unidades, un 19% menos que en 2024.

Motornation cerró el año con la colocación de 2 mil 680 vehículos, un 27% menos que en 2024.

Marcas de lujo

Entre las marcas de lujo, BMW cerró el año pasado con la colocación de 18 mil 953 unidades, un crecimiento de 9% respecto al 2024.

Mercedes-Benz vendió 10 mil 663 vehículos, un 17.4% menos; Audi colocó 9 mil 232 unidades, un 12% menos; Volvo comercializó 5 mil 915 vehículos, un 16.7% menos; y Acura retrocedió un 28% en ventas.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) comentó que el mercado de vehículos ligeros en diciembre fue superior a lo estimado por los distribuidores.

“El nivel de comercialización de diciembre es superior a las ventas en similar mes de 2019, colocándose un 18.3% por arriba de las 130 mil 460 unidades comercializadas entonces.

“En el periodo enero-diciembre, el mercado se posiciona por arriba de los niveles de venta de 2019 un 15.7%”, destacó.

Rosales agregó que, si se incorporara la información de las marcas que no reportan sus cifras al Inegi, en 2025, el mercado interno habría alcanzado un total de un millón 625 mil 722 unidades vendidas, representando un nuevo récord y un avance anual estimado de 5%.

