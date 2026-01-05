Como ya es costumbre a inicios de año, el gobierno de México fue el primer país en América Latina en acudir a los mercados globales de deuda.

Pero ahora lo hizo en un entorno internacional complejo, tras la detención que realizó Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En esta ocasión fue una emisión de bonos por un total de 9 mil millones de dólares frente a una demanda máxima de 30 mil millones, con lo cual estableció un récord por tercera vez consecutiva.

Lee también Alcaldesa de Veracruz termina su gobierno este 31 de diciembre

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que se aprovecharon las condiciones favorables de liquidez y la ventaja de ser uno de los primeros soberanos en emitir en el año.

Mencionó que con el monto colocado, el gobierno federal pudo cubrir una parte importante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para este año que recién inició.

Una ventaja que subrayó es que eso le otorga mayor flexibilidad para evaluar ventanas de oportunidad y condiciones favorables de mercado durante el 2026.

Se trata de una emisión de tres bonos de 30, 12 años y ocho años, en dónde los diferenciales de precio fueron menores desde 2019 y 2020 con 200 puntos base para el caso de los dos primeros.

De acuerdo con la SHCP, eso refleja una mejor percepción crediticia del riesgo soberano de México en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales.

Lee también Gobierno recurrirá al mercado local de deuda para financiar el déficit fiscal de 2026; seguirá contratación de cobertura petrolera

En un comunicado dio a conocer que la demanda observada en esta transacción se suma a la reciente trayectoria de niveles históricamente altos de participación.

Afirmó que eso confirma el sólido interés por los bonos del gobierno federal, respaldado por una gestión prudente de las finanzas públicas orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, pues el apetito por el papel respaldado por el gobierno mexicanos fue el equivalente a 3.3 veces el monto colocado.

Se registró una participación de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo con múltiples órdenes de triple dígito.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv