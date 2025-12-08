El endeudamiento y limitada capacidad de pago impiden que el personal de las Fuerzas Armadas acceda a más productos y servicios financieros, destacó el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito).

Así lo señaló en un diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de manera que hay personal con una considerable deuda.

Al cierre de 2024 la cartera de crédito de Banjercito se ubicó en 49 mil 98 millones de pesos, de los cuales el personal de tropa tuvo 59.79% de participación. En esa jerarquía hay soldados, cabos, sargentos y su equivalente en la Armada, que son los más morosos, con 1.88%.

Además, carecen de mayor capacidad de pago debido a que en diversas ocasiones no tienen la jerarquía necesaria o antigüedad para acceder a ciertos productos.

También porque deben enfrentar una pensión alimenticia o están boletinados en buró de crédito.

Los elementos de mayor rango tienen más facilidad de obtener un crédito, sobre todo hipotecario, con montos más elevados.

Las Fuerzas Armadas se integran por cuatro instituciones, en dos secretarías: la de Defensa Nacional (a cargo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional), y la de Marina, con la Armada de México.

Al cierre de 2024, considerando el personal en servicio activo, en situación de retiro y pensionistas, las Fuerzas Armadas contaban con 506 mil 578 elementos.

De ese total, 374 mil 515 tienen algún tipo de crédito, por lo que el índice de cobertura es de 73.9%.

Para Banjercito, eso significa un área de oportunidad para incrementar las campañas de educación financiera, fomentar la inclusión financiera y el buen manejo de las finanzas personales.

Además, como parte de su programa 2025-2030, la institución impulsará el otorgamiento de préstamos sin poner en riesgo las finanzas o capacidad de pago.

También realizará mejoras en los productos crediticios, como la ampliación del plazo de productos hipotecarios de 20 a 25 años, con la finalidad de reducir las cuotas mensuales para mejorar la capacidad de pago y estabilidad financiera.

Otra problemática es que, por la naturaleza de su trabajo, los elementos realizan despliegues operativos en el país, pero en varias ocasiones no hay sucursal a su alcance. Así, es fundamental que, sin importar dónde se desplacen los clientes de la institución, puedan acceder a productos y servicios financieros.

La institución fortalecerá los servicios bancarios fronterizos para optimizar la experiencia de quienes buscan ingresar a México.

