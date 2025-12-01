¿El Servicio Militar 2026 es obligatorio? Esto debes saber sobre las consecuencias legales

A medida que se acerca el año de alistamiento, las disposiciones oficiales del Servicio Militar mantienen su estructura tradicional y abren espacio a nuevas interpretaciones sobre lo que implicará cumplir con este deber ciudadano.

Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Lee también: Modalidad 40 en 2026: impacto y nuevos requisitos para trabajadores de la Ley 73

La obligatoriedad del Servicio Militar Nacional según la normativa oficial

La Secretaría de la Defensa Nacional establece en su portal oficial que el Servicio Militar Nacional es un deber para los ciudadanos mexicanos conforme al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este mandato se ha mantenido vigente desde su formalización en el siglo XX y continúa aplicándose de la misma manera para las nuevas generaciones.

De acuerdo con la información disponible en el sitio oficial del Gobierno de México, el proceso del Servicio Militar se conforma por cinco etapas que permanecen sin modificaciones públicas:

alistamiento

sorteo

reclutamiento

adiestramiento

liberación

Estas fases son las que permiten a los jóvenes definir su situación militar y obtener posteriormente la cartilla militar liberada, documento que tiene validez en trámites administrativos y laborales.

En los materiales oficiales, la Sedena explica que durante el sorteo se asignan las conocidas bolas.

La bola blanca o azul corresponde a los jóvenes encuadrados, quienes deben cumplir con el adiestramiento establecido por la Secretaría.

La bola negra señala a los jóvenes disponibles, quienes no están obligados a participar en la fase de adiestramiento.

Este procedimiento continúa siendo uno de los elementos esenciales para determinar la participación en las actividades castrenses básicas orientadas a la disciplina y la organización civil.

Menores de edad ya no podrán realizar servicio militar anticipado, debido a que se aprobó en comisión la iniciativa presidencia enviada por el presidente Enrique Peña Nieto que elimina esa posibilidad

Lee también: ¿Se debe descontar ISR al aguinaldo? Esto dice la LFT

Consecuencias de no cumplir con el Servicio Militar

Aunque la Sedena no impone sanciones penales como multas o prisión a quienes no realicen su Servicio Militar, sí existen implicaciones prácticas.

El propio Gobierno de México señala que la cartilla militar puede ser solicitada como requisito para empleos en dependencias públicas, instituciones de seguridad y otros sectores donde se solicita comprobar la situación militar del ciudadano.

También puede ser necesaria en ciertos trámites oficiales, los cuales consideran la cartilla como un documento que acredita identidad y cumplimiento cívico.

En consecuencia, quienes no realizan el Servicio Militar o no concluyen su proceso no obtienen la cartilla liberada, lo que deja su situación militar como irregular y puede restringir su participación en algunos procesos administrativos.

A partir de 2026, el adiestramiento del Servicio Militar Nacional estará conformado por dos escalones. Cada uno incluye 13 sesiones sabatinas equivalentes a tres meses de actividades, con un horario de 07:00 a 13:00 horas.

Durante este periodo, hombres y mujeres voluntarias recibirán capacitación en Unidades Militares que funcionan como Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, donde se instruyen en los conocimientos básicos de la doctrina militar vigente.

Otra modalidad consiste en ser encuadrado dentro de una Compañía del Servicio Militar Nacional. En este caso, el adiestramiento se realiza de manera interna de lunes a viernes y los sábados hasta las 11:00 horas, también con una duración de tres meses.

Una obligación vigente y un documento necesario

El Servicio Militar Nacional continúa siendo una obligación ciudadana respaldada por la legislación y administrada por la Sedena. Aunque no haya sanciones penales por no cumplir, la cartilla militar sigue desempeñando un papel importante en la vida administrativa y laboral. Por ello, para muchos jóvenes, cumplir con este proceso sigue representando una ventaja práctica para evitar obstáculos en trámites futuros.

También te interesará:

¿Aumentará la pensión para adultos mayores en 2026? Esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Quién es Coatlicue y por qué la nueva supercomputadora mexicana lleva su nombre?

Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov