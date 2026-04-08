Maryfer Centeno señala actitud de Juan de Dios Pantoja hacía Kimberly Loaiza; “refleja control”, asegura

El conflicto en torno a la familia conocida como "Jukilop" adquiere una nueva dimensión tras la intervención de la grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno. De acuerdo con el análisis difundido por la especialista en sus plataformas digitales, la actitud de Juan de Dios Pantoja frente a su esposa, Kimberly Loaiza, evidencia patrones de dominio que coinciden con las acusaciones recientes de su cuñada, Stefanny Loaiza.

El conflicto detona este 6 de abril de 2026, cuando la hermana menor de la "Lindura Mayor" desmiente públicamente las versiones sobre los gastos médicos de su madre, María de los Ángeles, asegurando que el control ejercido por Pantoja impide que Kimberly cumpla con sus acuerdos familiares.

Steff Loaiza señala a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana Kim; aclara gastos médicos de su madre. Foto: Captura de pantalla / Instagram @kimberly.loaiza

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La comunicación no verbal y el uso del espacio dominante

Según la interpretación de Centeno, la interacción visual entre la pareja durante su video de aclaración resulta reveladora. La perito explica que Loaiza mantiene una actitud de búsqueda de aprobación constante (lo que ella denomina "ganas de agradar"), mientras que Pantoja sostiene una "mirada fija" de varios segundos. De acuerdo con la experta, este contacto visual no es fortuito, sino que funciona como una "mirada de evaluación" y una herramienta de monitoreo sobre el mensaje que su esposa emite ante la cámara.

El análisis técnico de Centeno profundiza en las características vocales y físicas del youtuber mexicano durante su intervención. La grafóloga sostiene que Pantoja utiliza un tono de voz que raya en el grito, una conducta que, desde una perspectiva primitiva, posee la función de intimidar o asustar al interlocutor. "La voz ocupa espacio y cuando tú gritas obviamente esa vibración aumenta... está hecho para eso", detalla la especialista al describir cómo el lenguaje corporal amplio de Juan de Dios busca ejercer una función de control sobre el entorno inmediato.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

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Esta postura dominante se complementa con lo que la experta describe como un "lenguaje corporal adelantado". De acuerdo con las observaciones de Centeno, estos gestos no son aislados, sino que forman parte de una estructura de carácter fuerte. Al analizar la firma y la escritura vinculada al creador de contenido, la perito identifica trazos de grandes dimensiones que refuerzan la percepción de una personalidad con una marcada necesidad de autoridad frente a quienes le rodean.

Contrastes en la narrativa de proveeduría y deudas del pasado

La polémica no se limita a la dinámica de pareja, sino que escala a la imagen pública de Pantoja como "hombre proveedor", concepto que Stefanny Loaiza cuestiona severamente.

En su video titulado "Para Juan de Dios Pantoja", la joven asegura que su cuñado "depende totalmente" de su esposa y que utiliza a sus hijos (Kima Sofía y Juan de Dios) como herramienta de chantaje emocional. "Si le decimos algo no la vemos, la desaparece, le borra los mensajes... la tiene literalmente en una burbuja", instó la hermana menor en su declaración.

Por otro lado, el análisis de Centeno retoma las menciones de Pantoja sobre el financiamiento inicial de otras figuras, como Kenia Os. Según el estudio de los gestos de Pantoja, la experta nota una gesticulación tensa (específicamente en la zona de los dientes) que evoca un lado defensivo y primitivo al hablar de deudas y firmas de dinero.

En contraste, la grafóloga señala que la caligrafía de terceros involucrados en estas disputas históricas refleja rasgos de generosidad, lo que acentúa la brecha entre la percepción del "influencer" y las evidencias gráficas analizadas por la especialista en conducta humana.

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