Alineación planetaria de abril: ¿dónde se podrá ver el espectáculo astronómico?

El mes de abril traerá consigo uno de los eventos astronómicos más esperados del año: una alineación planetaria (también llamada desfile de planetas).

Este espectáculo cósmico llegará a su ventana de visibilidad máxima el próximo sábado 18 de abril, sin embargo, podrá observarse desde días antes y hasta después de esta fecha, según el portal especializado en astronomía, Star Walk.

Esta alineación de planetas estará conformada por Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Los primeros tres astros podrán apreciarse a simple vista, no obstante, Neptuno solo será visible con el uso de un telescopio, pues el desfile se podrá observar en las mañanas y la visibilidad del planeta suele ser muy baja en el brillo del amanecer.

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Alineación planetaria de abril de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Dónde se podrá ver el desfile de planetas de abril de 2026?

De acuerdo con la misma fuente citada este desfile de planetas podrá observarse fácilmente desde el hemisferio sur de nuestro planeta.

En cualquier localidad de esta mitad del planeta serán apreciables los astros alrededor de 60 a 90 minutos antes del amanecer local. Esto, ya que la alineación se eleva más sobre el horizonte, resultando en una observación más fácil y durante más tiempo.

La alineación planetaria de abril de 2026, proyectada desde Sydney, Australia (hemisferio sur). Foto: Star Walk

En el hemisferio norte también podrá verse la alineación planetario, sin embargo, requerirá un horizonte oriental muy despejado. En esta región es recomendable empezar a mirar unos 30 minutos antes del amanecer local, pues los planetas suelen salir tarde y permanecer bajos y con menos brillo en el crepúsculo que se va iluminando.

Arriba de los 30° de latitud norte el fenómeno será muy difícil de apreciar. Para México esto significa que en estados fronterizos del país como Baja California, Sonora y Chihuahua el desfile planetario no será muy visible.

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