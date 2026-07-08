En medio del jaloneo entre senadores de Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República a partir del próximo 1 de septiembre, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, levantó la mano para asumir dicha responsabilidad.

En entrevista, propuso que Morena le ceda la presidencia de la Mesa Directiva del Senado para el próximo año legislativo, al considerar que la alianza entre ambas fuerzas políticas se ha consolidado y que ha llegado el momento de compartir esa responsabilidad.

Dijo que existe la posibilidad de que Morena comparta la conducción del Senado con sus aliados, luego de varios años de trabajo conjunto en el Congreso.

Lee también Lenia Batres defiende cobro de ISR a Afores y herencias; llama a redistribuir riqueza mediante el pago de impuestos

“Yo creo que existe esa posibilidad, en la medida en que se han ido consolidando estas alianzas, hemos ido compartiendo muchos momentos y hemos superado muchas diferencias”, indicó el expriista y expresidente de la Cámara de Diputados.

Argumentó que en el caso de que Morena decida abrir esa posibilidad, él cuenta con la experiencia y trayectoria para asumir la presidencia de la Mesa Directiva, aunque aclaró que no realizará campaña para buscar el cargo y que la decisión corresponde exclusivamente a la bancada mayoritaria.

[Publicidad]

Por su parte, Higinio Martínez, vicecoordinador de Morena, no rechazó la petición del Partido Verde y reconoció que, por tratarse de un aliado, el planteamiento debe ser escuchado.

Lee también "Se siente muy machito para intimidar a las mujeres"; Alito Moreno critica a Noroña por violencia política contra Grecia Quiroz

“Yo, en lo personal, no me cierro a esa posibilidad”, comentó y agregó que el tema aún no ha sido discutido formalmente y que primero deberá resolverse al interior de la bancada de Morena, donde más de 60 senadores tendrán la última palabra mediante una votación.

[Publicidad]

Martínez reiteró que el también buscará la presidencia de la Mesa Directiva, al igual que otros integrantes de su bancada, por lo que el proceso interno comenzará durante agosto.

Óscar Cantón Zetina, morenista, dijo que también busca presidir el Senado, aunque aseguró que respetará la decisión que adopte el grupo parlamentario.

em/apr