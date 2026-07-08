Ecatepec, Méx.-El cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de este miércoles dentro de bolsas de plástico y envuelto en cinta adhesiva, en una calle de la colonia Media Luna, en el municipio de Ecatepec.

Agentes de la Policía Municipal llegaron al sitio luego de que los vecinos reportaron la presencia de un bulto en esa área de la comunidad.

Los oficiales comprobaron que se trataba del cuerpo de una persona que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Municipal llegaron al sitio luego de que los vecinos reportaron la presencia de un bulto. Foto: Especial

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Los integrantes de la corporación local notificaron de lo ocurrido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Peritos se presentaron al sitio y ordenaron que el cadáver, aún sin identificar, fuera trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

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La fiscalía mexiquense inició la carpeta correspondiente bajo el protocolo de homicidio y busca testigos o cámaras de vigilancia en la zona que permitan identificar a los responsables.

vr