Chalco, Méx.– Decenas de padres de familia y profesores de la Preparatoria Oficial 122, integrada a la Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet de Ixtapaluca, protestan en la caseta de cobro San Marcos en la autopista México-Puebla.

Los manifestantes recorrieron más de tres kilómetros, desde el kilómetro 30 hasta el 33+300, y levantaron las plumas de la garita en ambos sentidos de la circulación.

Los inconformes exigen la liberación inmediata de los profesores Alfonso y José Luis Parra Elizarrarás, hermanos, detenidos tras un operativo de policías municipales de Ixtapaluca.

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A Alfonso se le imputan delitos sexuales contra un menor de cinco años. A José Luis, agresión.

Ayer por la tarde, unos 60 agentes ingresaron a las instalaciones del complejo educativo —que ofrece preescolar, primaria, secundaria y bachillerato— en la colonia 20 de Noviembre.

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Los uniformados causaron destrozos durante la irrupción para detener al director.

El ingreso provocó un enfrentamiento con profesores y padres de familia. Las cámaras de seguridad y videos grabados por testigos registraron los hechos.

Los manifestantes señalan que los policías lanzaron bombas de gas y dispararon armas de cargo mientras los alumnos permanecían en clases.

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Los padres dañaron las patrullas. Los agentes detuvieron a los docentes y abandonaron el lugar.

Luego de los hechos, bloquearon durante más de siete horas la autopista México-Puebla, en ambos sentidos, lo que ocasionó problemas a la circulación vehicular en toda esa región.

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Esta mañana los inconformes avanzaron primero por los carriles laterales y luego por los centrales del libramiento a Chalco.

En cada caseta levantaron las plumas.

Los manifestantes piden a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la liberación de los detenidos, a quienes consideran inocentes.

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También demandan sanciones contra los policías por usurpación de funciones.

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El gobierno municipal de Ixtapaluca, emanado de Morena, dijo que los oficiales acudieron a la escuela por la petición de la familia de la víctima, quien identificó al director del plantel, y luego fueron agredidos por los padres de familia y maestros.

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Por los acontecimientos, no hay clases en el plantel.

mahc/LL